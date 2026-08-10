Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena

Prije četvrt stoljeća lički domoljubi na čelu s tadašnjim HDZ-ovcem Darkom Milinovićem vezali su se u Gospiću lancima u znak prosvjeda protiv Haškog suda i potpore optuženom ratnom zločincu i tadašnjem bjeguncu od hrvatskog pravosuđa, Mirku Norcu.

Masovni prosvjedi, ne samo oni gospićki, služili su tada za rušenje SDP-ove koalicijske vlade, pod parolom zaštite digniteta branitelja i Domovinskog rata.

Danas tih lanaca više nema. Tih domoljuba više nema.

A Milinovića, kao današnjeg gradonačelnika Gospića, optužuje se da umanjuje, relativizira i pogrešno interpretira službeni nalaz vještaka o ekocidu i zagađenju podzemnih voda opasnim otpadom u Gospiću. Onaj koji je domoljublje dokazivao obranom ratnih zločinaca, sada izbjegava demonstrirati svoje domoljublje na slučaju nezapamćene ekološke katastrofe u Gospiću.

Domoljube naprosto ne zanima takav aspekt domoljublja.

Ljubav prema domovini

Premda se upravo to, zaštita okoliša, zemlje, vode, zraka, života ljudi, podzemnih voda, biljnog i životinjskog svijeta, može smatrati ultimativnom manifestacijom ljubavi prema domovini.

Ne apstraktna floskula o domoljublju koja služi kao pokriće za zločine, korupciju, represiju, rasizam, šovinizam, mizoginiju i kriminal, već konkretan izraz ljubavi prema području u kojem se živi, odrasta, opstaje i ostavlja se budućim naraštajima.

Recimo, HDZ u Zagrebu upravo na pitanju otpada vodi rat protiv Možemo! i Tomislava Tomaševića, potcrtano ideološkom manipulacijom domoljubljem, zastavama i simbolima, ali zato postojano šuti o ekocidu u Gospiću. U gradu i županiji koji su do smrti bili odani HDZ-u.

I Gospić je tako, zajedno s drugim odlagalištima opasnog otpada u Hrvatskoj, i to pretežito u HDZ-ovim županijama, postao testni poligon za demonstraciju domoljublja na kojem su samoproglašeni zaštitnici domoljublja redom kukavički kapitulirali.

Domovinski pokret na ovome bi mogao i trebao srušiti Vladu i izazvati prijevremene izbore.

Zlatko Dalić mogao bi prozvati one koji "ne vole i ne žele Hrvatsku", jer za to nema boljeg povoda od ovog.

Preuzmite Hrvatsku

Marko Perković Thompson puštao je dronove s križevima, Gospom i zastavom, urlao ZDS i pozivao mlade da "preuzmu Hrvatsku", ali nije iskoristio priliku da te iste mlade desničare, s ustaškim majicama i hrvatskim barjacima mondeno omotanima oko stražnjice, pozove na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi. Ideologija "krvi i tla" očito ne vrijedi za zaštitu tla, vode, zraka i krvi.

Hodači za život maltretiraju društvo svojim paradama u obranu nerođene djece, ali nisu iskoristili priliku hodati za stvarni život u Gospiću, gdje su ugrožena sva djeca, pa i ona nerođena. U gradu u kojem se ljudi doslovno bore za život nitko ne hoda za život.

Gdje su danas crnokošuljaši i nogometni huligani koji vole jurišati na Srbe, ljevičare, migrante, strance, ali ne i na one koji doslovno truju Hrvatsku. Navijačke skupine znaju se ponositi svojim humanitarnim djelovanjem, ali nisu marširale po Gospiću. Niti su se na nogometnim tribinama razvili transparenti za Gospić.

Torcida je, doduše, ove nedjelje spomenula vodu, ali ne onu zagađenu gospićku vodu, već vodu koju su "84 sata puštali po Kninu / govna su isplivala na traktorima u Šidu".

Zašto ne ispiru govna u Gospiću?

Gdje su branitelji

Gdje su danas branitelji koji se nameću u svakom društvenom pitanju, postavljaju u ulogu moralnog arbitra i društveno-političkog aktera, podižu šatore i prijete oružanom pobunom? Zašto sada ne brane Hrvatsku u Gospiću?

Zašto se danas "Za dom spremni" ministar obrane Ivan Anušić ne gura u Gospić kako bi tamo promovirao "vrijednosti kršćanske Europe"? One ne uključuju zaštitu od ekološke katastrofe?

I zašto hrvatski biskupi ne pišu poslanice o ekološkom užasu u Lici, kao što nadobudno šalju naputke biračima za koga bi trebali glasati?

I naravno, o Gospiću uredno šute hadezeovi botovi na internetu, kao i svi desničarski huškači koji herojski skriveni iza tipkovnica brane Hrvatsku od migranata, Nepalaca, crnaca, muslimana, gejeva, transrodnih osoba, ljevičara i liberala, globalista i elitista, pa čak i od žena, ali ne bi branili Hrvatsku od onih koji je doslovno uništavaju.

Očito je lakše trovati Hrvatsku nego se boriti protiv njezinih trovača.

Zbog toga vjerojatno nitko neće klečati u Gospiću za spas građana Like: ali od otrova i kemikalija, a ne od izazovno odjevenih žena.

Lakše je huškati

Domoljubnim populistima, huškačima, demagozima, prevarantima, prodavačima magle, fašistima iz našeg sokaka puno se lakše boriti protiv imaginarne prijetnje, izmišljenih neprijatelja, manjinskih društvenih skupina na kojima skupljaju bodove, lakše je brusiti domoljublje na avetima i utvarama, na floskulama i parolama, a očito mnogo teže oglasiti se protiv doslovnih trovača Hrvatske, kao i vlasti koja je sve to godinama tolerirala i dozvoljavala.

Gospić je prije 25 godina služio kao poligon za manifestaciju lažnog domoljublja na kojem su HDZ i desničari skupljali glasove, a danas je Gospić poligon na kojem se dokazuje pravo domoljublje. Ljubav i zaštita doma i domovine od konkretne, brutalne, besprizorne, kriminalne, zločinačke agresije.

Tko zna, možda na Gospiću naučimo lekciju o pravom domoljublju. Bez mržnje, huškanja i vezanja lancima.