BALKANSKA RUTA Uskok istražuje carinike i švercanje opreme za centralno grijanje

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sumnja se da su dogovorenim propuštanjem robe bez carinskog nadzora oštetili državni proračun za najmanje 6700 eura.

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) pokrenuo je istragu protiv dvojice carinskih službenika i jednog poduzetnika iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti na graničnom prijelazu Strmica. Sumnja se da su dogovorenim propuštanjem robe bez carinskog nadzora oštetili državni proračun za najmanje 6700 eura.

Prema  priopćenju USKOK-a istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave šibensko-kninske policije. Pod sumnjom su dvojica hrvatskih državljana, carinski službenici rođeni 1985. i 1980. godine, te državljanin Bosne i Hercegovine rođen 1986., koji je ujedno i vlasnik obrta. Istražitelji sumnjaju da su dvojica carinika u razdoblju od 24. siječnja do 26. ožujka 2021. godine, u dogovoru s poduzetnikom, omogućili uvoz znatno veće količine opreme za centralno grijanje od one koja je bila prijavljena u carinskim deklaracijama. Navodno su unaprijed dogovarali termine dolaska teretnih vozila na granični prijelaz te, unatoč utvrđenom višku robe prilikom vaganja, nisu provodili daljnju kontrolu niti obračunavali propisana davanja.

Umjesto toga, u informacijski sustav Carinske uprave unosili su netočne podatke o količini i vrijednosti robe. Na taj su način poduzetniku omogućili da uveze i ugradi necarinjenu opremu većem broju kupaca u Hrvatskoj, čime mu je pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 6.701,10 eura.

Granični prijelaz Strmica, koji povezuje Knin s Bosanskim Grahovom, i ranije je bio poznat kao dio takozvane balkanske rute, koja se intenzivno koristi za krijumčarenje različite robe, ali i migranata. Ovaj slučaj ponovno stavlja u fokus pitanje korupcije unutar carinskih službi. Hrvatska se godinama bori s percepcijom visoke korumpiranosti, a prema Indeksu percepcije korupcije (CPI) za 2025. godinu, nalazi se na 63. mjestu globalne ljestvice, što ukazuje na stagnaciju.

Iako Carinska uprava ističe nultu stopu tolerancije na korupciju, ovo nije prvi put da se njezini službenici dovode u vezu s koruptivnim djelima, što otvara šira pitanja o učinkovitosti nadzornih mehanizama.
 

