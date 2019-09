'Bandić me tražio da potpišem popis sa slikama, nisam htjela'

Neurologinja Vida Demarin svjedoči u nastavku suđenja za aferu Agram. Iskazuje na točku optužnice kojom se zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tereti da ju je poticao na lažno svjedočenje, sprečavanje dokazivanja i krivotvorenje isprava, javlja Večernji list.

Objasnila kako je bila predsjednica upravnog odbora Zaklade za pomoć oboljelima od cerebrovaskularne bolesti koju je osnovao Bandić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Što se tiče financijskih sredstava, Zaklada se financirala organiziranjem aukcija i koncerata te na taj način prikupljala novac i to se organiziralo sigurno desetak godina. Jednom prilikom dok sam radila u poliklinici Aviva, u moju ordinaciju je došao gradonačelnik, a jednom jedna odvjetnica, mislim da su jednom prilikom došli zajedno. Prošlo je od toga pet godina sigurno pa se ne sjećam, ali znam da me je tom prilikom Bandić tražio da potpišem jedan dokument iz kojeg je proizlazilo da se radi o slikama koje su vlasništvo Zaklade, ali ja ne znam da su te slike bile vlasništvo Zaklade. Ja to nisam potpisala, odbila sam to potpisati jer ja to ne mogu tvrditi pa je to Bandić potpisao - rekla je na sudu.