SPAŠAVALI IH

VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'

VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'
Foto: privatna arhiva

Grupa od 30 studenata zapela je u snježnoj mećavi. Ugostitelji su im dopustili da spavaju u restoranu

Admiral

Zapeli smo. Čekamo kombije da dođu po nas. Krenuli smo na skijalište. Organizirano je trodnevno skijanje. Krenuli smo u subotu, kazala nam je Katarina Puljić, voditeljica skijaške grupe Udruge ljubitelja skijanja Huljs koja je s grupom od 30 studenata zapela u snježnoj mećavi kod Macole.

Skijali su u nedjelju, ponedjeljak i utorak. Nakon skijanja uputili su se iz Austrije nazad prema Dalmaciji. Međutim, već u Zagrebu bilo je evidentno da pada snijeg i da bi potencijalno mogao nastati problem u povratku.

Snow-covered Maksimir park in Zagreb Snow-covered Maksimir park in Zagreb Snow-covered Maksimir park in Zagreb
Foto: Antonio Bronic

- Do Macole smo još okej došli. Onda smo na Macoli stali jer je apsolutno sve bilo zatvoreno. Ujutro smo čekali u devet sati da vidimo najnovije vijesti. Međutim, i u devet sati promet za autobuse bio je zatvoren. Tada smo odlučili dignuti svoju ekipu Dalmatinaca da dođe po nas, jer osobnim vozilima možemo. Spavali smo u dijelu restorana. U našoj udruzi ima dosta ljudi, a u našoj grupi su pretežito studenti - rekla nam je.

Foto: privatna arhiva

- Ugostitelji su nas pustili da spavamo u dijelu restorana. Govorili su "Nemojte ih dirati, to su djeca, studenti. Pustite ih da spavaju." U početku su svi bili veseli, ali umor je, naravno, učinio svoje. Neki su spavali i na stolovima. Svi su sada veseli i sretni. Rekli su da bi opet sve ponovili. Shvatili su kakva je situacija i rekli "Ne možemo, pa ne možemo. Što sad?" - dodala je.

Foto: HAK

Bura je s jedne strane, s druge strane mećava snijega. Trenutačno čekaju kombije koji će prvo pokupiti ženski dio ekipe.

- Jedan kombi iz Splita još kreće po nas, a sada će i drugi, tako da ćemo do večeri svi biti svojim kućama. Znali smo da će biti snijega, načuli smo da se sprema, ali nismo očekivali da će biti i jaka bura i snijeg u isto vrijeme. Drago mi je da je ekipa cijelim putem bila vesela i da im ništa nije teško palo. Rekli su da je to sve dio avanture i da je super što idu ponovno - zaključila je.

Javila nam se i ljuta čitateljica koja je kazala da se također pronašla u zastoju na Macoli.

- Očajni smo i ljuti. Zaglavili smo na Macoli i ne možemo dalje. Krenuli smo autobusom iz Zagreba za Zadar 6. siječnja oko 17 sati, sada je 7. siječnja u 12 sati i još smo ovdje. Nitko nam ništa ne govori, spavali smo u autobusima bez grijanja jer soba nema. Žao nam je i vozača, ne mogu vjerovati da nema smještaja ni za njih - kazala je naša čitateljica.

Dodaje da bi, prema procjenama, trebali krenuti za Zadar tek sutra navečer.

- To znači da ćemo ovdje biti dulje od 48 sati. Ima starijih ljudi, ljudi s djecom i studenata. Otprilike deset autobusa je ovdje i čeka, dosta ih se vratilo. Nemamo deke, hladno nam je i ne znamo što ćemo. Sveti Rok je zatvoren, Gračac je zatvoren. Žao nam je jer smo tako blizu Zadra. Metar snijega, vjerojatno i više. Možda ćemo stvarno morati kopati autobus iz snijega kad napokon krenemo. Mato Lovrak bio bi ponosan. Najgore od svega je što su se karte prodavale i ja sam, kao i drugi putnici, kupila kartu u nadi da ćemo stići na odredište. Sada nam se preporučuje da se snađemo sami - kazala je.

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
