VIDEO HŽ o putnicima koji su čekali 12 sati u vlaku bez vode i hrane: 'Grana je razbila staklo'

Hrvatske željeznice odgovorile su na naš upit o zastoju vlaka 523, koji je na putu iz Zagreba prema Splitu sinoć zapeo u Kninu. Čitateljica nam je ispričala kako putovanje koje je započelo jučer u 13.49 sati prekinuto je u 20.59 sati u kolodvoru Knin zbog razbijenog stakla na lokomotivi. Iako je vlak u Split trebao stići još sinoć u 21.47 sati, putnici su ostali zarobljeni cijelu noć u vagonima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Vlak Zagreb-Split | Video: 24sata Video

Putnicima koji su više od 12 sati proveli blokirani u kolodvoru Knin poručili su da svoje karte mogu vratiti na putničkim blagajnama ili zahtjev poslati elektroničkom poštom na adresu njihove službe za reklamacije kako bi ostvarili povrat novca.

- Jučer je u 20.59 sati u kolodvoru Knin zaustavljen je vlak 523 (Zagreb 13.49 – Split 21.47) zbog razbijenog stakla na lokomotivi. Staklo je razbila grana u profilu pruge. Zbog nemogućnosti daljnje vožnje uslijed zatvaranje pruge između kolodvora Knin i Kosovo zbog granja u profilu pruge te nemogućnosti ispostavljanja zamjenskih autobusa putnici vlaka 523 čekali su na otvaranje pruge. Putnicima su podijeljeni piće i hrana. Danas u 8.21 sati pruga je otvorena za promet te su putnici nastavili putovanje prema Splitu - napisali su te dodali kako se ispričavaju putnicima, a da karte vrate na blagajni ili ih pošalju na e-mail rekalmacije@hzpp.hr kako bi im bio vraćen cijeli iznos karte.

Pruga je napokon otvorena tek jutros u 8.21 sati, nakon čega je putnicima omogućen nastavak putovanja prema odredištu.