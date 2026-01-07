Obavijesti

VRATIT ĆEMO IM NOVAC

VIDEO HŽ o putnicima koji su čekali 12 sati u vlaku bez vode i hrane: 'Grana je razbila staklo'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO HŽ o putnicima koji su čekali 12 sati u vlaku bez vode i hrane: 'Grana je razbila staklo'
Foto: čitateljica 24sata

Putnicima koji su noć proveli blokirani u kolodvoru Knin poručili su da svoje karte mogu vratiti na putničkim blagajnama ili zahtjev poslati elektroničkom poštom na adresu njihove službe za reklamacije

Hrvatske željeznice odgovorile su na naš upit o zastoju vlaka 523, koji je na putu iz Zagreba prema Splitu sinoć zapeo u Kninu. Čitateljica nam je ispričala kako putovanje koje je započelo jučer u 13.49 sati prekinuto je u 20.59 sati u kolodvoru Knin zbog razbijenog stakla na lokomotivi. Iako je vlak u Split trebao stići još sinoć u 21.47 sati, putnici su ostali zarobljeni cijelu noć u vagonima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vlak Zagreb-Split 00:42
Vlak Zagreb-Split | Video: 24sata Video

Putnicima koji su više od 12 sati proveli blokirani u kolodvoru Knin poručili su da svoje karte mogu vratiti na putničkim blagajnama ili zahtjev poslati elektroničkom poštom na adresu njihove službe za reklamacije kako bi ostvarili povrat novca.

JAKO NEVRIJEME FOTO Ledena kiša 'smrznula' Knin. Padaju i stabla: 'Sve se ledi. Ne mogu se vrata otvoriti'
FOTO Ledena kiša 'smrznula' Knin. Padaju i stabla: 'Sve se ledi. Ne mogu se vrata otvoriti'

- Jučer je u 20.59 sati u kolodvoru Knin zaustavljen je vlak 523 (Zagreb 13.49 –  Split 21.47) zbog razbijenog stakla na lokomotivi. Staklo je razbila grana u profilu pruge. Zbog nemogućnosti daljnje vožnje uslijed zatvaranje pruge između kolodvora Knin i Kosovo zbog granja u profilu pruge te nemogućnosti ispostavljanja zamjenskih autobusa putnici vlaka 523 čekali su na otvaranje pruge. Putnicima su podijeljeni piće i hrana. Danas u 8.21 sati pruga je otvorena za promet te su putnici nastavili putovanje prema Splitu - napisali su te dodali kako se ispričavaju putnicima, a da karte vrate na blagajni ili ih pošalju na e-mail rekalmacije@hzpp.hr kako bi im bio vraćen cijeli iznos karte.  

STRAŠNO VIDEO Pogledajte kako ledena kiša ruši drvo u centru Knina
VIDEO Pogledajte kako ledena kiša ruši drvo u centru Knina

Pruga je napokon otvorena tek jutros u 8.21 sati, nakon čega je putnicima omogućen nastavak putovanja prema odredištu. 

