Vatrogasac koji je ušao u ledenu Drinu, upalio Golf i odvezao se: 'Samo sam radio svoj posao'

Adrenalin je odradio svoje, rekao je vatrogasac Rade Šakotić nakon nesvakidašnje intervencije koja se jučer odvila u Zvorniku u Bosni i Hercegovini.

Zbog rasta vodostaja rijeke Drine automobili su ostali zarobljeni na gradskom parkingu, a nabujala voda brzo je izašla iz korita i počela nositi sve pred sobom. Na teren su odmah upućene vatrogasne ekipe, no prizor koji ih je dočekao bio je šokantan, četiri automobila našla su se u vodi.

- Nadošla je rijeka Drina, mi smo došli na lice mjesta. Došli smo tamo, vidjeli smo tri četiri auta na gradskom parkingu. Voda je izašla korita, uhvatila je četiri auta, dva se nisu spasila, treći smo spasili i u četvrti sam ušao - ispričao je Šakotić.

U uvjetima otežanima snažnom strujom i visokim vodostajem, Šakotić je bez puno razmišljanja sjeo u Volkswagen Golf koji se nalazio u rijeci. Nakon što mu je vlasnica automobila dala ključ, predao je kolegama mobitel i osobne stvari te ušao u vozilo.

- Nisam uopće razmišljao da idem po njega, kada je došla vlasnica i dala ključ odmah sam ušao po automobil - rekao je vatrogasac koji je samostalno upalio motor i izvezao automobil iz riječnog korita.

Srećom, u cijelom događaju nije bilo ozlijeđenih. Automobil je bio bosanskih registracija, a vlasnica, kako navodi Šakotić, djevojka koja mu se nakon svega puno zahvalila.

- Samo sam radio svoj posao - skromno je zaključio vatrogasac čija se hrabra akcija već prepričava kao prava vatrogasna legenda.