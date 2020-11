Bandić: Nek' se kupaju u mržnji, nek' crknu od ljubomore, ali žičara će voziti od 3. siječnja

<p><strong>Milan Bandić</strong> je prilikom obilaska zagrebačke gradske četvrti Brezovica morao odgovarati na brojna pitanja novinara oko kontroverzi vezanih uz izgradnju nove sljemenske žičare. </p><p> - Tako je bilo s fontanama, tako je bilo s Bundekom, tako je bilo sa skijalištem, tako je sa žičarom. Pa nek' crknu od ljubomore, nek' se kupaju u svojoj mržnji. Evo, ja im poručujem to. Ali žičara će voziti 3. siječnja, najljepša u Europi. A koštala je onoliko koliko je na tržištu cijene rada koštala žičara, rekao je zagrebački gradonačelnik nakon što je nekoliko minuta vidno uznemiren nevoljko odgovarao na pitanja vezana uz "aferu žičara".</p><p><strong>POGLEDAJTE BANDIĆEVU IZJAVU:</strong></p><p>U nastavku je Bandić još jednom ponovio. </p><p>- Neka crknu oni koji ne mogu izdržati da je žičara gotova. Sad kad je gotova, sad je skupa, vidi Boga, k'o da je gradonačelnik odredio cijenu. Ja ću se voziti prvi u kabini, od 84 kabine i skijaši, 3. siječnja - najavio je.</p><p>- Ja mirno spavam što se tiče moje odgovornosti. Ja sam prvi čovjek na braniku poštivanja pozitivnih zakonskih propisa i Zakona o javnoj nabavi. Nema moje odgovornosti. Ako je netko nešto napravio, on će i odgovarati. Molim vas da me više poštedite tih pitanja. Pa ja sam institucija, dobio sam 6 mandata, vodim pola Hrvatske 21 godinu, rekao je Bandić.</p><p>U ponedjeljak su političke platforme Možemo i Zagreb je NAŠ podnijele kaznenu prijavu protiv Milana Bandića zbog zlouporabe položaja i ovlasti te nezakonitog pogodovanja vezanih uz izgradnju sljemenske žičare. </p><p>Također, grad Zagreb priprema tužbu protiv glavnog projektanta za sljemensku žičaru tvrtke Elektroprojekt d.d. jer smatraju da su zbog manjkave dokumentacije pretrpjeli štetu od ukupno 79,7 milijuna kuna.</p><p> </p>