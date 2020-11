'Bandićeva odgovornost nije dvojbena, on je potpisao sve ugovore i anekse za žičaru...'

<p>Predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika <strong>Renato Petek</strong> u petak je ustvrdio kako je u aferi s projektom sljemenske žičare "odgovornost gradonačelnika Bandića nedvojbena" jer je potpisao sve ugovore i anekse ugovora.</p><p>Petek je napomenuo da je prije potpisa svakog ugovora i aneksa bio javni natječaj i odluka o njemu, a kada se govori o aneksima, o dodatnim poskupljenjima prema izvođaču GIP Pioniru - a riječ je o gotovo 90 milijuna kuna - na to se referirao nadzor i ured pročelnika <strong>Dinka Bilića</strong> te je tek tada to došlo na potpis Bandiću.</p><p>No, bez obzira na to, tvrdi Petek, odgovornost gradonačelnika Bandića nedvojbena. </p><p>- I tvrtka Doppelmayr, koja je zadužena za opremanje žičare i GIP Pionir, koja je zadužena za građevinske radove i ZEM Nadzor, koji je zadužen za nadzor i na kraju za projektiranje projekta dobili su posao putem javnog natječaja zbog toga što su ponudile najpovoljniju, najnižu cijenu. Ali, sada, kada ukalkuliramo koliko je sve to skupa koštalo s aneksima ugovora, onda vidimo da to nisu najjeftiniji izvođači, niti dobavljači, niti nadzornici. Da su izabrani neki drugi, da nije bilo aneksa ugovora, mi bismo imali jeftiniji projekt - ustvrdio je Petek. </p><p>Ustvrdio je i da je to što se dogodilo na projektu žičare "već viđeno na više projekata u Gradu Zagrebu gdje su konstantno uključene iste tvrtke, a potom, kroz anekse ugovora, od najniže cijene zbog koje su dobile posao, zapravo postaju najskuplje za građane Zagreba".</p><p>- Milan Bandić vrlo rijetko realizira neke projekte, a da su u korist građana Zagreba, a da usput netko se nije osladio na njima, bez obzira je li izvođač, dobavljač, nadzornik. To je naprosto 'modus operandi'. Isto je tako i sa žičarom - rekao je Petek.</p><p>Aneksi ugovora su, kako je rekao, "izvlačenje novca iz gradskog proračuna" budući da u osnovnom ugovoru jasno stoji da je izvođač upoznat sa svime, da je dostavio troškovnik u skladu sa situacijom na gradilištu, da je imao na uvid svu dokumentaciju, projekte i dozvole te da nema pravo na dodatne podugovorne troškove, dakle troškove izvan onoga što je potpisano, te da nema promjena pojedinačnih cijena. </p><p>Petek je rekao da su tu referira na tvrtku GIP Pionir i podsjetio da su se vlasnici te tvrtke mijenjali tijekom realizacije projekta sljemenske žičare, a da se Bandić na potpisivanju ugovora hvalio da su mu prijatelji duže od 30 godina i da su surađivali na brojnim projektima u Gradu. </p><p>Govoreći o sigurnosti sljemenske žičare, Petek, koji je i kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, istaknuo je da se nakon revizije u dokumentaciji jasno naznačilo da postoje brojni problemi u realizaciji projekta, da je izvođač GIP Pionir svojevoljno mijenjao i drugačije realizirao neke segmente izgradnje u odnosu na ono što je prema projektu trebalo raditi. Poslije je, ustvrdio je Petek, tvrtka ZEM Nadzor to 'popeglala' - mijenjajujući projekt, mijenjajući dokumentaciju, pa čak i dozvole. </p><p>Podsjetio je i da će se tematska sjednica skupštinskog Odbora za kontrolu na temu žičare održati u četvrtak na inicijativu gradskih zastupnika HDZ-a i stranke Bandić Milan, a da se, prema zaključku Gradske skupštine, o žičari treba raspravljati na sjednici 8. prosinca. </p><p>- Milan Bandić mora doći na sjednicu Gradske skupštine, mora donijeti sve račune, sva obrazloženja i odgovarati na pitanja zastupnika, pa i na pitanja medija i time ćemo saznati sve što je ostalo nejasno, a vezano je uz žičaru - poručio je Petek. </p><p>Na sjednici Gradske skupštine će, najavio je, inzistirati na nezavisnom nadzoru sljemenske žičare kako bi se utvrdilo da ne postoji bilo kakva opasnost za sigurnost građana.</p><p>Napomenuo je i da je USKOK krenuo u izvide oko žičare temeljem anonimnih prijava građana od prošlog tjedna.</p>