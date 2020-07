Bandić pozvao građane: Štetu zbog poplave možete prijaviti

U prijavi je potrebno navesti podatke o oštećeniku, kao i lokaciju/ adresu objekta i dostaviti fotografije šteta (ukoliko s istima raspolažete) putem maila, priopćili su na Facebooku Grada Zagreba

<p>Na Facebook stranici Grada Zagreba stoji poziv gradonačelnika <strong>Milana Bandića </strong>svim građanima koji su pretrpjeli štetu od poplava. </p><p><strong>Poziv prenosimo u cijelosti: </strong></p><p><em>Pozivamo sve sugrađane koji su pretrpjeli štetu na imovini uslijed jakog nevremena koje je protekloga vikenda pogodilo područje grada Zagreba da kontaktiraju predstavnike svoje gradske četvrti.</em></p><p><em>U prijavi je potrebno navesti podatke o oštećeniku, kao i lokaciju/ adresu objekta i dostaviti fotografije šteta (ukoliko s istima raspolažete) putem maila. Ukoliko se netko ne služi mailom, predstavnike može kontaktirati putem telefona.</em></p><p><em>Rok za prijavu šteta je do četvrtka, 30. srpnja do 12:00 sati, no u slučaju potrebe rok će se produžiti. Kontakte možete pronaći <a data-ft='{"tn":"-U"}' data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zagreb.hr%2Fkontakti%2F165%3Ffbclid%3DIwAR0p6NijJDexneKtEv1OqYQu_4zwhd7gX3tRVuNbcd167-nm1cef-ZymcsY&h=AT10Ta52t3uOmTz7mE8kAX1PMMG6w77PyjR_qNxyeW8DHKMaopilaVs4o7W2PZVHhjn-k-W49JEPTd725Ov2sIGbNKBDTXSUYRHsYeHDEGipgof6-VB9-p6pC4RdlLunK9rPLBb9WHTvZCnI1hzqD5kwwgIN7JRA_u7nazpE62NeKfdoN1QkYOgvR4sqglfT1up1kce-YPbIa-kYpcA7CfEDpqXYPKO50FG2JhXuS77Lru9qlHjbQtLUqCZMCLtCnQNXqScSH2IjdWYaPEBisOIJy03aN0bhyKZTRrOXEVaVUqg5eFpSPBL3J2nTjG9hOFQdhQSx2hqOsGGvFVLm9SLtM4TRpRDmRP6MkwpbzMWl8tEWqZ4g1L5HbSHCLT9bWGMFIVUDHv8kmNFXi44ggTP4fWfkbgCxNsxPrQaTE3QPW8kS15wprvHdYYA3bAiY0xj9nrnSrRb0ikheCi0w5Vt83aFq9zHgDZAX3Mylpr8x4DVBN9CNuAH55FFDoCmau_14UIPBhQtwtvu0XR_ShT0o1J0mBTzkyZju2RkRSx6qivlGn5INn2CrMWpkfyqFyvgttyS8-gh6Q-kpHN2NFDBHXLpN1NNC15Qog0BwRZu4g_bOcJg7aTOt-zepPZly" href="https://www.zagreb.hr/kontakti/165?fbclid=IwAR0p6NijJDexneKtEv1OqYQu_4zwhd7gX3tRVuNbcd167-nm1cef-ZymcsY" rel="noopener nofollow" target="_blank">https://www.zagreb.hr/kontakti/165</a></em></p>