Bandić presudom gubi Zagreb, ali u Saboru je jači nego ikad...

Nije mu svejedno. Primijeti se i promjena u njegovu ponašanju, udaljio se od suradnika, a s druge strane je postao i manje bahat, više se ne izderava na kolegijima. Vidi se da ga sve to itekako muči iako želi ostaviti dojam da je miran i siguran u sebe, prepričava nam sugovornik iz zagrebačkog Poglavarstva kako Milan Bandić proživljava jedne od težih dana u karijeri.

Milan Bandić je zaista preživio što ni jedan političar u povijesti Hrvatske. Na čelu je Zagreba 18 godina, a protiv njega je podignuto više od stotinu kaznenih prijava. Gotovo svi suradnici iz nekadašnjeg Poglavarstva su pod optužnicama za milijunske štete i pogodovanja, završio je u pritvoru i tu se mislilo da je njegov politički kraj. Ali nije bio, vratio se, osnovao stranku koja se sada zove Stranka rada i solidarnosti, “sprašio” svoju zamjenicu Sandru Švaljek i nastavio vladati Zagrebom. Uspio je 2015. godine na parlamentarnim izborima ući u Sabor i biti jezičac na vagi koji je podupirao Vladu HDZ-a i Mosta, a zatim se prebacio i na pakt s Andrejom Plenkovićem. Pasivnost HDZ-a i taj pakt donijeli su mu nesmetanu pobjedu u Zagrebu, s kojim je sad u koaliciji. Bandić stalno povećava i broj zastupnika u Saboru te se činilo da mu je politička moć neupitna.

Zagrebački gradonačelnik je nervozan zbog afere Štandovi, čiju će presudu doznati danas, no njegovi su ljudi uvjereni da HDZ može spriječiti osuđujuću presudu pa će ona biti i prekretnica u odnosu s Plenkijem

Ali presuda u aferi Štandovi na Županijskom sudu ipak je ključna za njegovu političku karijeru. Pravomoćno osuda na makar i šest mjeseci uvjetno znači da se gradonačelnik Zagreba neće moći kandidirati na sljedećim lokalnim izborima. To znači da će mu biti zapriječen put do sedam milijardi kuna u gradskom proračunu i još pet milijardi u Zagrebačkom holdingu. Ne može biti više ni gradonačelnik, pa čak ni zastupnik u gradskoj Skupštini.

Šteta od 308.000 kuna koja mu se stavlja na teret jer je pogodovao udruzi U ime obitelji ne čini se velikom u odnosu na ostale afere, primjerice za aferu Agram u kojoj ga se tereti za štetu veću od 25 milijuna kuna, ali ipak bi mogla biti presudna. Prije dvije godine je izmijenjen Zakon o lokalnim izborima, a te izmjene, koje je progurao Most, spriječile su kandidaturu HNS-ovca Andre Vlahušića u Dubrovniku za čelo grada. Vlahušić je osuđen na šest mjeseci zatvora uvjetno u aferi Šipan, a točno je taj uvjet ubačen u zakon pa su zato izmjene i nazvane “lex Vlahušić”.

Zakon kaže kako birači i političke stranke ne smiju za člana predstavničkog tijela jedinice niti za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihova zamjenika kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene (uključujući tu i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci. Potom se u zakonu navodi niz kaznenih djela na koja se odnosi, a među njima su i zlouporaba položaja i ovlasti te trgovina utjecajem za što Uskok tereti Bandića u predmetu Štandovi.

- To je klasični primjer političke korupcije - rekao je na sudu Sven Mišković, zamjenik ravnateljice Uskoka.

HDZ svakako može utjecati na pravosuđe i zato je ova presuda važna, ona pokazuje odnos Plenkovića prema Bandiću, otvoreno kaže jedan bandićevac

Uskok smatra da je Bandić pogodovao U ime obitelji, financirao im je kampanju kojoj je za cilj bilo i smanjiti izborni prag u izbornim jedinicama, što bi, među ostalim, pomoglo upravo i Bandićevoj stranci na izborima. Bandićev odvjetnik Krešimir Krsnik je, ne slučajno, ustvrdio da se radi o političkom progonu.

Kako god bilo, kaznenim zakonom je za zlouporabu položaja i ovlasti propisana kazna od jedne do 12 godina zatvora, a za trgovinu utjecajem od šest mjeseci do pet godina. Dakle, kazna koju traži Uskok itekako bi spriječila Bandića da više ikad dođe na čelo Zagreba. Naravno, ako postane pravomoćna. Kazna zatvora od šest mjeseci uvjetno je još prilično blaga i Bandić se, da nema zakonske odrebe koja priječi kandidiranje, vjerojatno ne bi ni osvrtao na ovaj sudski proces.

Bandiću nepravomoćnu presudu u aferi Štandovi donosi sudac Zdravko Majerović. Njegova odluka trasira put. Naravno, preokreti su još mogući. I ako osudi Bandića, trebat će čekati što će se odlučiti po žalbi na Vrhovnom sudu i hoće li potvrditi presudu. Isto vrijedi i ako oslobodi od svake krivnje zagrebačkoga gradonačelnika. Ali ipak i nepravomoćna presuda ima svoju težinu te se zato Bandić unervozio, pa on i njegovi ljudi pomno rade na smišljanju plana B kako ostati u sedlu. Majerović je iskusan sudac koji je, između ostaloga, osudio Tomislava Merčepa za ratne zločine, donio oslobađajuću presudu u prvom suđenju za krvavu oružanu pljačku Fine u zagrebačkoj Zvonimirovoj, u kojoj su ubijena dva zaštitara (kasnije su za ta ubojstva osuđeni posve drugi optuženici), i koji sudi Nadanu Vidoševiću.

Bandića bi Majerović potpuno maknuo sa scene kad bi presudio u aferi Štandovi kaznu veću od pet godina zatvora, jer bi tad gradonačelnik išao direktno u istražni zatvor čekati pravomoćnost presude. Ipak, pravni stručnjaci nam kažu da je jako teško očekivati pet godina zatvora za štetu od 308.000 kuna u ovakvom slučaju, kad se gradonačelnika tereti da je prekoračio svoje ovlasti, nanio štetu Gradu, ali ne i da je on sam sebi spremio novac u džep. Zato, predviđaju, ako presuda bude osuđujuća, ipak će biti uvjetna i na manju kaznu zatvora od pet godina, što bi značilo da se Bandić može braniti sa slobode.

Bandić je zasad skupio 10 zastupnika u Saboru, a možda uskoro bude i na 14. Od Plenkovića neće tražiti ministarstva, nego da mu i dalje omogući vladavinu Zagrebom

Ali ako se do sljedećih lokalnih izbora za dvije godine donese pravomoćna presuda za kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, Bandić ostaje bez Zagreba.

Presuda je važna iz još nekoliko razloga, koji se pak mogu podjeliti na pravne i političke. U pravnom smislu, Bandiću je počelo suđenje i za puno ozbiljniju aferu Agram. On i bliski suradnici optuženi su za mnogo ozbiljnija kaznena djela, a ukupna šteta je veća od 25 milijuna kuna. Primjerice, optužnica uključuje štetu za razmjenu zemljišta s tvrtkom Bramgrad, namještanje poslova u gospodarenju otpadom CIOS-u Petra Pripuza, niz nezakonitih zapošljavanja po političkoj liniji u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama, oštećenje državnog proračuna i nezakonitosti u predsjedničkoj kampanji, zlouporabu gradskih resursa, poput automobila u privatne svrhe...

Kako su te dvije afere povezane, osim kroz glavnog okrivljenog?

- Vidite, ako Bandić u aferi Štandovi dobije uvjetnu kaznu, teško da će u Agramu opet ići na uvjetno kažnjavanje jer se radi o znatno težim djelima, a i već je jednom blaže kažnjen. Iako je slučaj Agram znatno kompliciraniji, moglo bi se dogoditi i da on bude završen do sljedećih lokalnih izbora i onemogući mu kandidiranje – objašnjava nam jedan pravnik.

Druga dimenzija ovih suđenja je svakako politička. Milan Bandić iza rešetaka ili bez mogućnosti da vodi Zagreb je politički mrtav. Svjesni su toga i on i njegovi suradnici, a posebno je zanimljivo da svi Bandićevi suradnici vjeruju da je SDP pokrenuo procese i istrage protiv njega prije četiri godine, a da sada upravo Andrej Plenković, odnosno HDZ, itekako može utjecati na presude u oba slučaja Bandiću. A tu će im biti indikator upravo presuda u aferi Štandovi. U političkim kuloarima zadnjih tjedan dana aktivna je i priča da bi se Plenković nakon Milijana Brkića mogao pokušati riješiti i Bandića, pa nakon što je utišao predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, uz slabu oporbu, imao bi otvorene ruke za vladanje. To i ne mora biti istina, ali činjenica je da se i Bandić sprema na tu opciju, a jedan sugovornik koji je uz njega godinama vrlo otvoreno nam kaže:

- Previše smo toga vidjeli da bih mogao vjerovati da HDZ nema utjecaj na pravosuđe te da ne može presuda na Županijskom i Vrhovnom sudu biti i oslobađajuća i osuđujuća, kako njima odgovara. Ne mogu reći da pravosuđe nije korumpirano. I zato će se vidjeti na ovoj presudi kako dišu i kakav odnos imaju s Bandićem. Milan je sad na deset zastupnika u Saboru i svaki sukob s njim bi bio sklizak teren te je bolje imati dobrog Bandića uz sebe. Ni jedna politička stranka ne bi trebala imati utjecaj na pravosuđe, a ni Vlada. No brojni sudski procesi su pokazali da oni s debljim vezama ipak bolje prolaze. Bandić je i kralj poznanstava i veza, pa tako, iako njegovi ljudi žele sve prebaciti na HDZ, nema sumnje da će učiniti sve što mogu da Bandić ipak prođe bez kazne.

Nakon afere Štandovi, Bandića očekuje puna teža afera Agram. I zato razrađuje sve modele da ga se politički ne eliminira - od promjene zakona do novih izbora

A politički teren uz izdašnu kasu od sedam milijardi kuna u proračunu je jaki Bandićev adut. Na prošlim parlamentarnim izborima 2016. godine Bandić je u koaliciji s Reformistima i BUZ-om dobio više od 76.000 glasova u cijeloj Hrvatskoj. Ali je problem što su oni bili raspršeni po izbornim jedinicama, nije mogao prijeći prag od pet posto, pa su tako u Sabor prošli samo Milan Bandić i Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje, koji je prišao Reformistima i kojeg Bandić izdašno financira.

Ali Milan Bandić u trenutku pisanja ovoga teksta kontrolira čak deset zastupnika i četvrta je politička snaga u Saboru, odmah iza HDZ-a, SDP-a i Mosta. Posljednja akvizicija je bivša zagorska HNS-ovka Marija Puh, koja je naglao napustila stranku.

Foto: patrik macek/filip kos/pixsell Marija Puh iz HNS-a prešla je Bandiću, a navodno će još tri SDP-ovke

Prije toga su kod njega došli Zdravko Ronko iz SDP-a, Kažimir Varda iz HSU-a, četiri manjinska zastupnika, Ivica Mišić iz Promijenimo Hrvatsku, koji je u Sabor ušao u koaliciji sa Živim zidom. Tu su i Darinko Dumbović, spomenuti gradonačelnik Petrinje, ali i Željko Lacković, nezavisni iz Đurđevca. On nije u klubu, ali je lojalan.

No deset izgleda neće biti konačni broj. Kako nam kaže jedan upućeni, Milanka Opačić, bivša SDP-ovka, također bi mogla u Bandićev klub. O njoj se već spekuliralo, ali k Bandiću bi mogle još dvije SDP-ovke: Marta Lunc Polanc, koja je bliska sa Zdravkom Ronkom, koji je već otišao iz stranke, te Ana Komparić Devčić. To bi značilo da Bandić ima 13 zastupnika i time je treća snaga u Saboru ako ne bude još prelazaka onih koji su napustili SDP. Još jedan SDP-ovac, Mario Habek, također je napustio stranku, a pitanje je kamo će on otići. Ako i on priđe Bandiću, broj zastupnika raste na čak 14.

Kako Bandić to uspijeva? Pa sigurno ne samo političkim šarmom, svojim idejama i političkom karizmom. Naveliko se u političkim kuloarima raspreda što je tko dobio, a i liste donacija otkrivaju neke od Bandićevih metoda. I za češku, albansku i mađarsku manjinu porasle su donacije iz Grada Zagreba. U svakom slučaju, Bandić s 10 ili 13 zastupnika u Saboru ne planira tražiti ministarstva ili utjecaj u državnim tvrtkama. HNS je pao na četiri svoja zastupnika i Tomislava Sauchu, a drži dva ministarstva.

- Bandić samo želi da ga HDZ ostavi na miru, da mu ne radi probleme ni na koji način - kaže nam jedan HDZ-ovac prilično nezadovoljan što Plenković pristaje na tu igru, ali svjestan da Bandić itekako drži ključeve stabilnosti Vlade.

Što sve znači ostavljanje na miru, možemo samo pretpostavljati, ali svakako je to i mir u Skupštini, gdje su HDZ-ovci ušutjeli, ali i, kao što smo vidjeli, držanje policijskih istražitelja dalje od Zagreba. Slučajno ili ne, otkako se Bandić ponovno vratio u sedlo u Saboru, nije pokrenuta ni jedna nova istraga iako je bilo puno najava iz materijala koje su istražitelji skupili prije četiri godine u Gradu. S druge strane, Bandić neće prvi pucati na Plenkovića i rušiti Vladu, unatoč indirektnim prijetnjama.

I tu, izgleda, bandićevci imaju razrađen i plan C kako bi njihov šef ostao u fotelji gradonačelnika i nakon osuđujuće presude.

Jednostavno će stisnuti HDZ da promijeni zakon ako želi potporu.

- A tko kaže da zakon neće biti promijenjen? - kaže nam tajanstveno jedan Bandićev suradnik upitan kakva će biti sudbina gradonačelnika u slučaju osuđujuće presude. Saborska većina predvođena HDZ-om, čiji je sastavni dio i Bandić, zaista može promijeniti zakon i maknuti odredbu o zabrani kandidiranja u slučaju uvjetne presude ili kako već bude odgovaralo Bandiću ako ne bude oslobođen. Zakon je i inače donesen prije dvije godine preko koljena.

Pa tako uz uvjetnu osudu od šest mjeseci, političar ne može biti kandidiran ni za vijećnika u općini od 1000 stanovnika, ali može u Sabor. Nema i uvjeta kad prestaje mandat i za kakve presude. Kad je zakon donesen, Peđa Grbin iz SDP-a podnio je ustavnu tužbu tražeći da zbog toga ukine zakonske izmjene. Ustavni sud je to odbio i objasnio da Sabor može propisati ograničavajuće uvjete za kandidiranje. Grbin nam kaže da on više nema što reći nakon takve odluke Ustavnog suda, ali je i dalje uvjeren da je zakon donesen selektivno. I da se može promijeniti ako bi trebalo koga zaštititi poput Bandića.

- U normalnoj državi bi bilo protiv pameti da su različiti uvjeti za prestanak mandata i mogućnosti kandidiranja za zastupnika u Saboru i lokalnoj upravi. To treba urediti, ali svakako ne na način da se on kroji u skladu s kaznenim postupkom pojedinaca koji drže ključeve vladajuće većine - kaže Grbin jasno aludirajući na Bandića.

