Bandić danas saznaje presudu: Prijeti mu i više od 12 godina?

Ljudi moji, je li to moguće, povikao je svojedobno sportski komentator Mladen Delić i ušao u legendu. Građane Hrvatske, koji su se proteklih desetljeća naviknuli na svakakve svinjarije, rijetko što može iznenaditi, pogotovo pozitivno, da bi se koristili povikom koji je ušao u kolektivnu memoriju, no mogli bi to koristiti u slučaju suđenja Milanu Bandiću u predmetu Štandovi.

Suđenje je, naime, počelo 6. rujna, a dokazni postupak zaključen je 10. listopada. U zemlji u kojoj suđenja traju godinama, primjerice bivšem premjeru Ivi Sanaderu sude već sedam godina, ovo predstavlja svojevrsno čudo.

Tijekom ekspresnog suđenja sudsko vijeće, kojim je predsjedao Zdravko Majerović, ispitalo je više od 40 svjedoka, preslušalo na desetke tajno snimljenih razgovora između Milana Bandića, Ivice Lovrića, Zdenke Palac i ostalih.

U ponedjeljak su stranke iznijele završne govore, a danas u 14 sati očekuje se i nepravomoćna presuda.

Podsjećamo, riječ je o predmetu u kojem je zagrebački gradonačelnik optužen za zloporabu položaja i ovlasti te za trgovinu utjecajem. Bandić, Ivica Lovrić, pročelnik za obrazovanje i sport Grada Zagreba, te bivša šefica Tržnica, Zdenka Palac, optuženi su da su oštetili grad za 308.000 kuna jer su udruzi U ime obitelji, koju vodi Željka Markić, omogućili besplatno korištenje štandova za prikupljanje referendumskih potpisa.

- To što ona (Željka Markić) zna o politici, ja sam zaboravio. Ona bi kokošarila, a sa mnom nema kokošarenja, hoće li biti partner ili neće biti partner. Ona bi politiku provodila preko njihovih leđa i dobit će karu - vikao je Bandić Lovriću putem telefona, a snimila policija.

- Ona nikad nije imala partnera kao Bandića niti će imati takvog partnera, te joj poruči da Bandić želi biti gradonačelnik Hrvatske, ne miš. Ništa Bandiću ne treba, ona mene treba, ako hoće da budemo partneri, i neka je pozdravi - ustvrdio je čovjek dijamantne volje, dajući usput i naputke kako da se, tvrdi Uskok, pokroviteljstvo prikrije.

- Dobro, neka to bude, ako bude priče, onda je to sponzorstvo, tiskara, inače ne, onda smo mi iza toga - poručio je Bandić opet u rujnu 2014. godine Lovriću.

Mjesec dana kasnije Bandić je bio uhićen, a već u veljači sljedeće godine Uskok je podigao optužnicu u ovom predmetu.

I tad počinju procesne radnje i komplikacije, koje su se otegnule tri i pol godine. Optužno je vijeće, podsjećamo, već u srpnju 2015. odbacilo optužnicu zaključivši da u Bandićevu postupanju nije bilo obilježja kaznenog djela.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

No Vrhovni sud je u svibnju 2016. prihvatio Uskokovu žalbu i zaključio da je odbacivanjem optužnice Županijski sud povrijedio odredbe kaznenog postupka “jer je izreka tog rješenja proturječna obrazloženju” te je vratio optužnicu na ponovno odlučivanje. Nakon toga pet puta su iz raznih razloga odgađane sjednice optužnog vijeća. Jednom Ivica Lovrić nije primio poziv, drugi put je netko od optuženika bio bolestan, treći put je Milan Bandić otkazao punomoć svojim odvjetnicima, pa je obrana tražila izuzeće sutkinje...

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nije dolazio na optužna vijeća u predmetu Štandovi, što po zakonu niti ne mora. No baš je lani, 2. svibnja, imao neodoljiv poriv prošetati do Zrinjevca i pojaviti se na sudu. No dan ranije je podignuo 80 kg graha u Maksimiru i morao je iste večeri na operaciju bruha. Optužno vijeće je tad odgođeno, po peti put, zbog Bandićeve opravdane spriječenosti. Konačno je 13. srpnja 2017. potvrđena optužnica, čime je postala i pravomoćna.

Sljedeći korak bio je da se na pripremnom ročištu odredi koje će svjedoke ispitati i koje dokaze provesti na glavnoj raspravi. Na pripremnom ročištu u prosincu 2017. Bandićeva obrana tražila je da se postupak prekine jer su smatrali da optužnicu ne zastupa ovlašteni tužitelj, odnosno zamjenik ravnateljice Uskoka, koji za to nema dovoljno staža, kao što to propisuju Zakon o Uskoku, Zakon o kaznenom postupku i Ustav. Osim toga, traženo je da se iz sudskog spisa izdvoje i tajno snimljeni razgovori okrivljenika iako je taj zahtjev ranije bio odbijen. Obrana je inzistirala i da se nezakonitom proglasi pretraga ureda Ivice Lovrića, iako je Županijski sud i to već ranije odbio. Sudsko vijeće Županijskog suda sve te zahtjeve je odbilo, pa je afera Štandovi, zbog uloženih žalbi, ponovno završila na Vrhovnom sudu. Nakon što su i ti zahtjevi odbijeni, konačno je zakazan početak suđenja.

Kaznenim je zakonom za zloporabu položaja i ovlasti propisana kazna od jedne do 12 godina zatvora, a za trgovinu utjecajem od šest mjeseci do pet godina

Bandić je odbacio optužbe, no obranu nije htio iznositi niti je pristao odgovarati na pitanja. Zbog toga je na sudu pregledana snimka njegova ispitivanja u Uskoku od 12. siječnja 2015. Bandić je u Uskoku kazao da mu se udruga U ime obitelji obratila sa zahtjevom da im pomogne u akciji prikupljanja potpisa za inicijativu “Birajmo zastupnike imenom i prezimenom”, što je njemu, istaknuo je, bilo posebno zanimljivo jer je ranije i sam izabran na neposrednim izborima.

- U dopisu iz kojega je proistekao zaključak tražili su mjesta za jumbo plakate, da pokrijemo troškove tiskanja promo materijala, troškove medijske promidžbe, osiguramo mjesta gdje će se stavljati štandovi i da im damo štandove po što povoljnijoj cijeni - rekao je Bandić.

Dodao je kako je ranije podržao niz sličnih akcija, od onih za promicanje zdravlja do raznih referendumskih inicijativa sindikata i ostalih udruga.

- Nakon zahtjeva donesen je zaključak o pokroviteljstvu, koji ne isključuje financijsku potporu - kazao je Bandić dodajući da je riječ o njegovom diskrecijskom pravu.

- Nikakav krimen nisam napravio. Postupao sam sukladno zakonu i statutu.Kao gradonačelnik mogu potpisati do milijun kuna, samo moram odgovarati za to. Štoviše, zamolio sam suradnike da pored financijske pomoći, pomognemo i tehnički, i na to sam ponosan - izjavio je Bandić na ispitivanju u Uskoku 12. siječnja 2015. Tad je dodao i da je jačanje demokratskih procesa i uključivanje građana bila njegova politička i moralna obveza. Ivica Lovrić također nije želio odgovarati na pitanja, a u svojoj je kratkoj obrani kazao kako se ne osjećam krivim i da nije počinio kazneno djelo koje mu stavljaju na teret. Rekao je da mu je poznato kako je gradonačelnik sukladno ovlastima donio odluku o pokroviteljstvu inicijative za izmjenu izbornog zakonodavstva.

U mjesec i pol dana u slučaju Štandovi ispitali su više od 40 svjedoka, proveli sve dokaze i završili glavnu raspravu. Banidć je odbio iznositi obranu

- Temeljem tog zaključka bilo je logično da se uključim u organizaciju i doprinesem maksimalno kvalitetnoj organizaciji te manifestacije. Savjesno i odgovorno nastojao sam pripomoći vodeći brigu da eventualni troškovi budu što je moguće manji - brano se Lovrić. Zdenka Palac također nije htjela iznositi obranu, pa je pregledana snimka njezine obrane iz Uskoka. Bivša voditeljica zagrebačkih Tržnica rekla je u Uskoku da nije oštetila Tržnice za više od 100.000 kuna.

- Postupila sam ispravno jer, u konačnici, vlasnici štandova su građani Zagreba. Udruzi U ime obitelji poslali smo fakturu za najam štandova, no nije nam plaćena - rekla je tad Palac.

Nakon završetka dokaznog postupka Uskok je promijenio optužnicu. Bandića tako, osim za zloporabu položaja, sad terete i za trgovinu utjecajem u odnosu na Zdenku Palac. Kaznenim je zakonom za zloporabu položaja i ovlasti propisana kazna od jedne do 12 godina zatvora, a za trgovinu utjecajem od šest mjeseci do pet godina. Ivicu Lovrića, koji je prije bio optužen za zloporabu položaja, Uskok sad tereti za pomaganje u zloporabi položaja, dok u odnosu na Zdenku Palac tužitelji nisu ništa mijenjali - optužena je za zloporabu položaja i ovlasti.

Nakon završetka glavne rasprave Uskok je promijenio optužnicu u odnosu na Bandića. Sada ga terete za dva kaznena djela, pa mu, ako bude proglašen krivim, prijeti veća kazna

Njih troje ne mora se pojaviti na objavi nepravomoćne presude. Zakonom o kaznenom postupku, naime, određeno je kako okrivljenici nepravomoćno osuđeni na više od pet godina po automatizmu idu u pritvor, gdje čekaju pravomoćnost presude. Ako dobiju manje kazne, pravomoćnost presude čekaju na slobodi.

Bandiću počinje i suđenje u predmetu Agram

Ovaj mjesec Bandiću treba početi i suđenje u predmetu Agram, “teškom” više od 20 milijuna kuna. Od deset točaka potvrđeno je sedam, a tri su vraćene na doradu. Uskok Bandića tereti za sporne donacije u predsjedničkoj kampanji, pogodovanje CIOS-u i tvrtki Bramgrad, trgovanje utjecajem (nezakonito zapošljavanje bliskih osoba u Gradskom poglavarstvu i Zagrebačkom holdingu) i nezakonito korištenje službenih automobila u privatne svrhe...

Dvoje optuženih u ovom predmetu nagodilo se s Uskokom. Bivši direktor zagrebačke plinare Ante Dodig priznao je optužbe o nezakonitim zapošljavanjima i nagodio se na uvjetnu kaznu od šest mjeseci, uz rok kušnje od dvije godine. To znači da u zatvor neće ići ako u sljedeće dvije godine ne ponovi kazneno djelo. Već ranije krivnju je priznao i gradonačelnikov suradnik Dragutin Kosić. Učinio je to 2016. odmah nakon podizanja optužnice te se s Uskokom nagodio na uvjetnu kaznu.