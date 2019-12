Bandić se okomio na novinarku Nove TV: 'Ne odvajate otpad!'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je u subotu obišao lokaciju nekadašnjeg DIOKI-ja na kojoj se planira izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada i sortirnica. Novinarka Nove TV pitala je li mu neugodno što je Novi Zagreb prekriven smećem, a Bandić joj je vrlo neugodno odgovorio, javlja Dnevnik.hr.

- Neugodno mi je jer vi ne radite svoj posao. Ne odvajate otpad. (...) Idemo kući, kod vas i kod mene. Dok to ne budete radili nemamo o čemu pričati. Niste mi uvjerljivi - odgovorio joj je Bandić. U to se umiješao i snimatelj Nove TV koji ga je pitao zašto to radi i zašto napada novinarku s pretpostavkama. Bandić mu je rekao da je on "psiholog" te optužio i snimatelja da ne odvaja otpad.

- Ja sam psiholog. Ja to kužim. Po očima vidim da ona ne odvaja. Idemo se odmah uvjeriti. Platit ću svima ručak. Sto posto ne odvajate otpad. Vidi vam se na očima - rekao je i nastavio.

- Gradonačelnik nema kod koga prosvjedovati jedino kod sebe i protiv sebe, protiv dragog boga i protiv svih koji ne odvajaju otpad. Svaki pojedinac u Zagrebu, a ima nas preko 840 tisuća, treba raditi svoj posao. Građani trebaju biti ekološki osviješteni. Ajmo u vaš auto sjesti i osobno se uvjeriti da li odvajate otpad. Vi tražite da meni bude neugodno što drugi ne rade svoj posao. Ajmo se uvjeriti jel laže koza ili rog. Ja ne lažem - nastavio je.

- Nemojte bogati, pustite, to ni komunisti nisu radili. Prozivat' druge da ne rade, a ja radim svoj posao. Vi ga ne radite, a vi mene prozivate. To je licemjerstvo. Toga je dosta u Hrvatskoj. Ja to ne mogu shvatiti. Je l' teško uzeti ove posude i stavit' ih odvojene u pet kanti? Napravite to. To je početak priče. Dijete od prvog razreda u dobi od sedam godina to uči. Treba se naviknut' i promijenit' svijest u glavi. U protivnom se može dubiti na trepavicama. Dupli moral, licemjerstvo. Ja svoj posao radim. I onda oni građani plaćaju zbog vas koji ne radite svoj posao. Tisuću puta sam čuo da odvajamo samo jedan posto, pa deset posto. Javnost je obmanjena. Zaobilazi se laž. No neslužbeno odvajamo 38 posto, a službeno 34 posto - rekao je Bandić.

Vrijeđao i novinarku N1

Podsjetimo, Bandić je sličnu stvar napravio i u četvrtak novinarki N1. Kada ga je zamolila za komentar o Bori Nogalu, rekao joj je:

- Ti me hoćeš napraviti klošarom. Zadnji put si mi ovo napravila, zadnji put.

Oko slučaja se oglasila i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

- Stajalište Pravobraniteljice je da osobe koje obavljaju neku javnu funkciju nose veću odgovornost za svoje ponašanje i izjave u javnom prostoru jer postavljaju standarde i daju primjer ostalima. Novinari i novinarke imaju dužnost postavljati pitanja u ime i u interesu javnosti. Stoga je neprihvatljivo vrijeđati ih i omalovažavati na radnom mjestu. Takvim se ponašanjem posredno vrijeđaju i građani i građanke čijom voljom i jesu osobe koje daju izjave na funkciji te bi itekako morale voditi računa o mišljenju javnosti - priopćila je.