Bandić: 'Svi oni koji žele dobro ljudima, glasat će za proračun'

Bandić je najavio i još najmanje dva rebalansa do kraja godine. Objasnio je da je ovaj prvi rebalans rađen zbog korone i potresa, podsjetivši da je prije njega, aktivirao i mjere o obustavi izvršenja proračuna

<p>Zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> poručio je u ponedjeljak kako očekuje da će gradski zastupnici na sjednici Gradske skupštine u utorak, 9. lipnja podržati rebalans proračuna Grada Zagreba, najavivši još najmanje dva rebalansa do kraja godine. </p><p>- Očekujem da će proći jer svi oni koji žele dobro i ne žele opstruirati obnovu i pomoć ljudima glasat će za proračun - poručio je Bandić na konferenciji za novinare u povodu sutrašnje sjednice Gradske skupštine na čijem je dnevnom redu i rebalans proračuna. </p><p>Bandić je najavio i još najmanje dva rebalansa do kraja godine. Objasnio je da je ovaj prvi rebalans rađen zbog korona virusa i potresa, podsjetivši da je prije njega, aktivirao i mjere o obustavi izvršenja proračuna. </p><p>Poručio je da jedine stavke u proračunu Grada gdje nema limita su ono što treba za Covid-19 i za sanaciju u potresu oštećenih objekata. </p><p>Kaže i da već vidi zbog čega će na jesen raditi drugi rebalans kad je potres u pitanju. Rekao je da je preko ureda za mjesnu samoupravu, pomoć dobilo 10 posto, odnosno 2400 ljudi. </p><p>Pozdravio je i što će Ministarstvo graditeljstva idući tjedan raspisati natječaj za pomoć ljudima za bojlere i za podsljemenski dio, ali kaže da će ostati još jedan dio ljudi koji neće biti obuhvaćeni time.</p><p>Tim ljudima će, kaže Bandić, pomoći kroz natječaje, a zbog toga će morati raditi novi rebalans. A onda će, rekao je, vjerojatno dok zahladi, doći i novi zakon, pa će onda morati raditi i treći put rebalans proračuna. </p><p>Rekao je da Grad ima nešto manje od 5000 stanova ali da su u tim stanovima žive naši sugrađani. Istaknuo je da su 11 stanova dodijelili ljudima čiji su domovi stradali u potresu, a koji su ispunili uvjete iz odluke o najmu stanova mimo reda prvenstva.</p><p>- Ne možemo davati stanove šakom i kapom, nego na bazi kriterija koje je propisala odluka - poručio je Bandić. </p><p>Vezano za bivšeg ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak <strong>Bore Nogala</strong>, Bandić kaže "neka odvjetništvo i sud rade svoj posao" i da u Gradu dok mu je on na čelu vlada načelo nulte stope tolerancije prema nepodopštinama svih vrsta. </p><p>Na pitanje postoji li u 20 godina od kada je na čelu Zagreba nešto čega se srami, rekao je da to treba pitati njegove sugrađane koji su mu šest puta za redom dali mandat.</p><p>Kaže da najviše žali što s Vladom nije uspio progurati roditelja-odgajatelja u cijeloj Hrvatskoj, što nisu napravili 60 niskopodnih tramvaja i što nisu počeli projektirati brzu tračničku vezu Zračna luka - Kvaternikov trg. </p>