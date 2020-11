Bandić tuži projektante zbog masnog poskupljenja žičare

Sažetak analize nadzora koje je dostavio Grad Zagreb navodi da je žičara poskupila za skoro 80 milijuna kuna s PDV-om zbog ozbiljnih greški koje je napravio projektant i zbog toga će tužiti Elektroprojekt

<p>Razvidno je da je projektna dokumentacija za izgradnju žičare Sljeme imala znatne greške koje su Gradu Zagrebu kao investitoru prouzročile financijsku štetu u iznosu od 79,722 milijuna kuna s PDV-om. Zaključak je to analize koju je napravila tvrtka ZEM nadzor i poslala Zagrebu. </p><h2>Grad tuži Elektroprojekt</h2><p>Pročelnik za graditeljstvo <strong>Dinko Bilić</strong> je u ime grada poslao priopćenje u kojem navodi kako će poduzeti "opsežne pravne radnje prema odgovornima".</p><p>Potvrđeno nam je da će Zagreb tužiti Elektroprojekt, tvrtku koja je radila projekt žičare i one koji su bili uključeni u to. Priopćenje je stiglo nakon što je anonimni autor objavio sedam sati filma o poskupljenju stavki na žičari.</p><h2>Grad: Video nije točan</h2><p>Kada se dodaju svi popratni radovi, kamate na kredit, izgradnja žičare s opremom će koštati oko 709 milijuna kuna bez PDV-a.. To nije konačni obračun. Samo radovi na žičari su poskupjeli 90 milijuna kuna bez PDV-a, a još 12 milijuna je poskupila oprema.</p><p>A to najveći dio troška izgradnje. </p><p>- Videozapis objavljen na YouTube-u nije točan. Radi se o uratku subjekta koji ima vlastiti osobni interes za širenje takvih informacija kojima se neistinito i tendenciozno prikazuju činjenice na način da on ne odgovara istini - priopćili su iz Grada.</p><p>Dali su i sažetak analize u kojem se navodi da neki radovi uopće nisu bili predviđeni projektnom dokumentacijom, krivo su dimenzionirani čelični nosači i sidreni elementi, da nisu dostavili dokumentaciju za niz elementa koje je trebalo izvesti i još niz detalja. Inače, najveća stavka koja se problematizira u filmu je iskop jame i to da je naplaćen kao da je razbijan i miniran kamen, a radilo se o zemlji. U analizi nadzora se i za to krivi projektant koji je dao pogrešne geotehničke podloge.</p><p>Navode i da su napravljeni pogrešni izračuni za konstrukciju. </p><p>Žičaru je gradila tvrtka GIP Pionir otprije poznata po dobrim odnosima s Gradom. Navedena, navodna šteta zbog projektiranja ne pokriva sve poskupljenje, ali u Gradu tvrde da se ostatak odnosi na izvantroškovničke radove koji su uobičajeni za tako velike projekt, te da je velika većina uzrokovana greškama u projektu. </p><p>Zastupnici platforme Možemo podnose danas kaznenu prijavu zbog poskupljenja izgradnje žičare. </p>