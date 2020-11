Žičara je misteriozno odjednom postala skuplja za 112 mil. kuna

Zasad je sigurno da ćemo cijeli projekt žičare u Zagrebu platiti barem 709 milijuna kuna, a u Gradu i dalje tvrde da je baš sve po zakonu

<p>Koliko će Zagrepčani točno platiti žičaru kojom bi se trebali voziti na Sljeme i sve radove oko nje? E pa tog točnog izračuna nema.</p><p>Ali izgradnja, popratni radovi i oprema s kamatama za kredit od 122 milijuna kuna cijena se penje na nevjerojatnih 709 milijuna kuna bez PDV-a. Točan iznos PDV-a zasad nije izračunat u gradskoj upravi, jer je prvo investitor bio Grad, pa onda ZET, koji je u drugačijem poreznom položaju. Ali PDV ukupno nosi sigurno stotinjak dodatnih milijuna kuna.</p><p>Aneksi koje je Zagreb pod vodstvom Milana Bandića sklopio s izvođačem GIP Pionir i dobavljačem opreme Doppelmayrom iznose gotovo 112 milijuna kuna bez PDV-a. I za toliko su poskupjeli osnovni ugovori za izgradnju i opremu. Za izgradnju točno na granici zakonom dopuštenih 30 posto. Stali su na 29,8 posto više od osnovne cijene.</p><p>Zašto? Pa na platformi YouTube pojavio se film koji traje nevjerojatnih sedam sati i prati izgradnju žičare od početka. Detaljno secira sve ugovore koji su sklopljeni, kako je mijenjan materijal koji se ugrađivao i zašto su sklapani aneksi. Autor ili više njih su anonimni, ali kao objavitelj se navodi Dragutin Saili, čovjek koji je vodio Zagreb između 1945. i 1950. godine i imao je nadimak Konspirator. Film je nazvan “<strong>Operacija žičara</strong>”. U filmu se prikazuju snimke nadzornih kamera s izgradnje, ugovori i tisuće dokumenata vezanih za žičaru.</p><p>A osnovna tvrdnja je, kako je prva objavila RTL-ova “Potraga”, da su izvođač, nadzornik i Zagreb djelovali zajedno kako bi izvukli što više novca.</p><p>Navode se i zapisnici inspekcije o nedostacima uočenima na žičari, od kojih su neki opasni po život, ali su u međuvremenu ispravljeni, tvrde nam u Gradu.</p><p>Više od 21 milijun kuna je odobreno GIP Pioniru za dodatne radove koji se odnose na iskapanje građevinske jame za donju postaju žičare. To iskapanje je trebalo stajati 880.000 kuna, a samo za jedan dio plaćeno je više od 11 milijuna kuna.</p><h2>Varanje na kvaliteti zemlje</h2><p>Zašto? Nije svejedno kakav materijal se kopa. U troškovniku je navedena zemlja, ilovača, ali je naplaćeno kao da su se minirali i razbijali kamen i lapor. Autor filma je pustio snimke s nadzornih kamera koje pokazuju radove te da su na gradilištu samo strojevi, da nema nikakvog miniranja i da se odvozi zemlja, ilovača. To su zatim potkrijepili i nalazom inspekcije koja je otišla sve provjeriti. A to je samo jedan od stotine detalja iz filma. Tu su i plaćanje regulacije prometa, ugradnja niže razine protupožarne zaštite...</p><p>- To više nije žičara koju su prema projektu trebali dobiti Zagrepčani. Žičara nema kvalitetu svih ugrađenih materijala koje je prema svim stavkama projekta trebala imati, razinu protupožarne zaštite, dijelom čelika, armature, hidroizolacije, platoa ispred ulaza u donju postaju, ukrasnog zelenog zida itd. No zbog toga žičara nije jeftinija, nego značajno skuplja - rekao je nezavisni zastupnik Renato Petek, koji je jučer održao konferenciju za novinare ispred sljemenske žičare.</p><p>I on je zbrajao troškove, a upravo zbog PDV-a nije uspio doći do konačnog iznosa.</p><p>- Ali već sad je on sigurno veći od 100 milijuna eura - rekao je Petek i prezentirao računicu koja sa svim radovima na žičari, oko nje i kamatama dolazi do 709 milijuna kuna bez PDV-a. Podsjetio je da je GIP Pionir tvrtka koja godinama posluje sa Zagrebom, a upravo tvrtka iz te grupacije je gradila i zgradu u kojoj je jedan od stanova za koji Uskok tvrdi da je stvarni vlasnik Milan Bandić, iako nije na njegovo ime.</p><h2>Grad: Neka DORH dođe</h2><p>- Žičara je stroj za izvlačenje novca iz gradskog proračuna - smatra Petek.</p><p>Pozvao je DORH da sve ispita na osnovu filma i svih dostupnih podataka.</p><p>Iz Grada nisu poslali nikakvo službeno priopćenje, ali su nam pojasnili da su oni sve troškove već objavili na stranicama. Također, kažu nam da je film napravljen s poluinformacijama i obmanjujuće, a da je sve, pa i sporni iskopi, praćeno dokumentacijom. Uvjereni su da je to uradila osoba iz tvrtke Elektroprojekt, koja je projektirala žičaru, a onda su je zbog niza nedostataka izbacili s gradilišta. Spremaju i tužbu protiv Elektroprojekta tešku nekoliko desetaka milijuna kuna.</p><p>- Pozivamo DORH da sve provjeri. Elektroprojekt je napravio nevjerojatne pogreške i zbog toga je poskupjela gradnja. To ćemo dokazati na sudu - kaže sugovornik iz Grada.</p>