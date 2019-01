Bandića napustio šef stranke u Požegi: 'Bio sam neiskusan'

Zagrebačkog gradonačelnika napustio je šef njegove stranke u Požegi. Ivan Vlahović, inače bivši SDP-ovac, iz Partije je izbačen 2016. godine nakon čega se odlučio priključiti Stranci rada i solidarnosti, javlja Večernji.

Vlahović kaže da iz SDP-a nije izišao svojevoljno, nego da ga je iz stranke izbacio tadašnji šef požeško-slavonskog SDP-a Zdravko Ronko. Razlog je, kako sam Vlahović kaže, što je bio protiv toga da se Zdravko Ronko ponovno natječe na lokalnim izborima za gradonačelnika Požege, ali i činjenica da je u kampanji za šefa stranke u kojoj su se u SDP-u natjecali Zoran Milanović i Zlatko Komadina bio na strani primorsko-goranskog župana. Štoviše, bio je šef kampanje Zlatka Komadine u Požeškoj županiji.

- Kada su me izbacili, odlučio sam da neću biti politički neaktivan. Kako su me u tom periodu kontaktirali iz stranke Milana Bandića, ja sam naivno mislio da se tu može ispravno raditi. No prevario sam se. Nakon što je na čelo SDP-a došao Bernardić, razmišljao sam o tome da se ponovno vratim u SDP, međutim, tada je još uvijek u Požegi u SDP-u glavni bio Ronko, a bez pozitivnog odgovora Gradskog odbora povratak nije uopće moguć - kaže Vlahović.

- Bio sam i mlad i neiskusan i pogriješio sam kada sam odlučio pomoći Milanu Bandiću. Ovome što Bandić radi glasači nisu dali potporu, a ono što je napravio Ronko kada je prešao u njegov Klub nema veze s moralom - kaže Vlahović, piše Večernji.