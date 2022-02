Supruga pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Vesna Bandić u četvrtak je u pismu medijima upozorila da na grobu Milana Bandića još uvijek nema spomenika te je izrazila nadu da će novi gradonačelnik Tomislav Tomašević dati suglasnost za njegovu izgradnju.

“Boli me jer Milanu još nismo uspjeli napraviti spomenik, jer znate da je on živ da bi on bi to riješio u roku odmah kao što je sve rješavao, svima, ne samo meni”, poručila je Vesna Bandić u pismu povodom skore godišnjice smrti bivšeg zagrebačkog gradonačelnika.

Dodala je kako se nada i vjeruje da će Tomašević dati suglasnost za izgradnju.

“Želja mi je da iduće godine svome suprugu palim svijeću na spomeniku kakav zaslužuje”, poručila je.

U ostatku pisma Vesna Bandić kaže kako je zbog toga muči “osjećaj krivnje, odnosno nemir” da ga je time iznevjerila. Istaknula je kako joj je teško i sve teže, te da Milan Bandić ne nedostaje samo njoj nego i Zagrepčanima.

“Ljudi mi imaju potrebu reći da se vidi da ga nema, obični mali ljudi koji ga smatraju svojim (...)”, poručila je Bandić.

Bivši gradonačelnik Milan Bandić, koji je umro 28. veljače 2021. godine, pokopan je na Mirogoju na grobnom polju uz arkade, udaljenom od drugih grobnih mjesta.