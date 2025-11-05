Bandićevom čovjeku povećali kaznu: 'Bio je krajnje nezasitan'

Visoki kazneni sud (VKS) postrožio je po žalbi Uskoka kazne Zvonimiru Šostaru, Mirti Lončar i Goranu Ljubiću, čime je postala pravomoćna presuda za aferu "suhi led" kojom su troje optuženika proglašeni krivima za niz malverzacija oko fiktivnog čišćenja ventilacija sportskih dvorana. VKS je, ne navodeći identitete optuženika, izvijestio da je Zvonimiru Šostaru, bivšem gradskom pročelniku i bliskom suradniku nekadašnjeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, povisio kaznu sa četiri na pet i pol godina zatvora.

Visoki kazneni sud ocijenio je da je prvostupanjski sud bio preblag te da su kazne sada primjerenije težini djela. U obrazloženju presude navodi se da je Šostar djela počinio s "maksimalnim stupnjem krivnje", tijekom gotovo osam godina, uz "izraženu kriminalnu volju i krajnju nezasitnost u pribavljanju protupravne koristi".

Sud je zaključio da su strože kazne nužne kako bi se ostvarila svrha kažnjavanja i poslala poruka da se počinitelji koruptivnih i gospodarskih kaznenih djela neće moći koristiti nezakonito stečenom imovinom.

Bivšoj Šostarovoj suradnici Mirti Lončar isti je sud postrožio kaznu od godine dana uvjetnog zatvora s kaznom od godine bezuvjetnog zatvora, dok je kazna Goranu Ljubiću, direktoru tvrtke Ekoturs, sa šest i pol godina povećana na sedam godina zatvora.

Uz to, prizivni sud je pravomoćnom presudom na ime proširenog oduzimanja imovinske koristi naložio Šostaru predaju nekretnine u vrijednosti 730.016 eura, osobnog vozila u vrijednosti 6529 eura, a naloženo mu je i platiti i 344.336 eura u korist državnog proračuna.

Prema istoj pravomoćnoj presudi, Ljubiću je naloženo predati nekretnine i platiti državi 4.026.300 eura.

Šostar se početkom veljače ove godine javio u remetinečki zatvor nakon što mu je VKS povisio kaznu i odredio obligatorni pritvor.

Zagrebački Županijski sud je još u rujnu 2023., nakon prve presude za aferu "suhi led", donio rješenje o istražnom zatvoru za Šostarovog suoptuženika Davora Ljubića jer je poduzetnik bio nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora.

Uz Šostara, optuženog da je sa suradnicima oštetio Grad Zagreb za 38 milijuna kuna, te Mirtu Lončar i Ljubića, optužnicom je na početku bio obuhvaćeno još sedam optuženih, no šestero se nakon priznanja nagodilo na uvjetne kazne, a jedan je u međuvremenu preminuo.

U optužnici podignutoj u prosincu 2017. Uskok je tvrdio da je Ljubić, kada je grad platio preko 52 milijuna kuna za poslove vrijedne tek 13,4 milijuna, Šostaru predao "točno neutvrđeni novčani iznos" i plaćao mu putovanja, hotele i ribolov te troškove putovanja članovima njegove obitelji "u sveukupnom iznosu od najmanje 176.869 kuna".