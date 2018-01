'Neka Bandić pokaže uplatnicu, ja mogu dokazati da nije platio'

Trakavici oko Arene Zagreb ne nazire se kraj i upitno je hoće li se u subotu uopće odigrati predviđene utakmice Europskog rukometnog prvenstva. Predsjednika uprave Ingre Igora Oppenheima je rekao u srijedu za HRT da znaju da se EP mora održati.

- Mi smo ozbiljni ljudi nismo djeca, znamo da se Europsko prvenstvo mora održati, to nije nešto s čim bi se ja ili Ingra kockali, dug od 17,5 milijuna koji nikada nije plaćen, ali do petka postoji mogućnost dogovora. Naša želja je da se EP održi, ali i da se ispoštuje ugovor - rekao je Oppenheim.

Razljutile su ga izjave zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji je rekao da su svi dugovi plaćeni i pozvao sve da kupe karte za Arenu Zagreb.

- Pa neka gospodin Bandić pokaže uplatnicu kojom je platio svoju polovicu od 17,5 milijuna. Ja mogu pokazati da nije plaćeno - kaže Oppenheim.

- Bandić ne govori istinu i to ću dokazati dokumentima koje danas objavljujemo. Mi ostajemo pri svome, a ako dugovi ne budu plaćeni, Bandiću mogu poručiti da će u subotu poljubiti vrata zatvorene Arene Zagreb - poručio je u ekskluzivnoj izjavi za 24sata Igor Oppenheim.

Za HRT je ponovio kako su netočne Bandićeve izjave da su podmireni svi troškovi i svi dugovi.

- Vlada RH i Grad Zagreb su 2007. potpisali sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine Arene na rok od 28 godina i to je proračunska obaveza Zagreba i države koja se svake godine mora platiti. To nije učinjeno nebrojeno puta. Sad je zapelo na tome da se ignorira činjenica da ugovor o zakupu jasno definira javnog i privatnog partnera. Javni partner stalno krši svoje ugovorne obveze. Neka gospodina Bandić pročita ugovor, ugovor je vrlo jasan. Mogli su otkupiti Arenu, no to pravo nisu htjeli iskoristiti - rekao je Oppenheim.

Vlada i Zagreb naručili dodatno vještačenje

U utorak je Ingra tražila da Vlada i Grad Zagreb ovjere izvješća i priznaju dodatne troškove od dva milijuna eura za najam dvorane zadnjih sedam godina. Taj dug je, kaže Oppenheim, podmirio Zagrebački holding u šest rata, a onda su se Vlada i Zagreb naknadno sjetili da ga ospore. Ta obveza je nastala jer je ugovoreno još 2007. godine da će se najam "indeksirati", tj. uvećati za inflaciju unutar EU zone ako Grad i Vlada ne otkupe Arenu. Arena nije otkupljena za 80,5 milijuna eura, pa je došao taj trošak. Vlada i Zagreb su naručili dodatno vještačenje, a Ingri se ne želi priznati taj dodatni trošak. Bez toga Holding neće dobit novac, pa neće moći plaćati buduće rate. No, nakon izjave Bandića, Oppenheim sada želi i dodatne dugove koji su ostali.

- Oni sedam godina nisu uplatili 17,5 milijuna kuna na račun depozita što su po zakonu morali. Gledali smo im kroz prste, bili susretljivi, ali više nećemo. Do petka ujutro imaju uplatiti taj depozit ako žele prvenstvo u Zagrebu - rezolutan je šef Ingre.

Pitali smo ga i ucjenjuje li sada pred prvenstvo Grad i Vladu kako se neslužbeno može čuti s druge strane.

- Mi to govorimo već godinama, ali nas ne žele slušati. Jučer sam osam puta probao dobiti Bandića, ali nije imao vremena. Kada je trebala odgodu plaćanja, onda se javljao i zvao. Želimo jednom zasvagda riješiti situaciju, a ne kao dosad, da kad Grad i Vlada nemaju novac, oni ne plate ili traže odgode. Pa u kojoj zemlji postoji situacija da Vlada i glavni grad ne ispunjavaju svoje obveze po potpisanom ugovoru - kaže Oppenheim i podsjeća da su nakon Svjetskog prvenstva u rukometu ostali dužni 1,4 milijuna kuna koji nikada nisu podmirili jer su Vlada i Zagreb prebacivali odgovornost čiji je trošak.

'Prvenstva će biti bez obzira na dugove'

U službenom priopćenju Ingra tvrdi da će prvenstva ipak biti, bez obzira na dugove. Europsko rukometno prvenstvo održat će se u Areni Zagreb bez obzira na neriješena sporna pitanja između Ingre, Grada Zagreba i Vlade RH, poručili su iz Ingre na službenim stranicama tvrtke.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Budući da je nakon održanog Svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju 2009. godine u Areni Zagreb, ostao nepodmiren dug prema Laništu d.o.o. (tvrtka članica Ingra Grupe koja je izgradila Arenu Zagreb) u visini cca 1,5 milijuna kuna koji iznos nije želio podmiriti ni Hrvatski rukometni savez, Grad Zagreb niti Vlada RH (organizatori prvenstva), zatražili smo prije održavanja Europskog rukometnog prvenstva od Hrvatskog rukometnog saveza da se unaprijed osiguraju ukupna potrebna sredstva za što smo dobili odgovarajuća uvjeravanja od HRS-a, kako se ne bi ponovio slučaj iz siječnja 2009.

Sve potrebne tehničke pripreme od strane Laništa za održavanje prvenstva su na vrijeme obavljena, tako da ne postoje nikakve prepreke za održavanja prvenstva.

Vlada RH i Grad Zagreb su 13.6.2007.g. sklopili Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine Arene Zagreb (u prilogu) kojim su preuzeli proračunsku obvezu da idućih 28 godina osiguraju sredstva za plaćanje godišnje zakupnine prema Ugovoru o zakupu između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga od 14.6.2007., svaki u polovici iznosa.

Tim sporazumom jasno su definirane obveze javnog partnera, a Ugovorom o zakupu kojeg su sklopili Zagrebački holding i Lanište (u ime Vlade RH i Grada Zagreba) definirane su obveze privatnog partnera (Laništa) koje su u potpunosti ispunjene.

Člankom 21. tč. 3. Ugovora o zakupu ugovoreno je da će do dana konačnog dovršenja građevine (15.12.2008.), Zakupnik (Zagrebački holding) uplatiti Zakupodavcu (Laništu) depozit u iznosu koji odgovara 12 mjesečnih zakupnina uvećano za iznos pripadajućeg PDV-a.

Usprkos činjenici da depozit nije uplaćen u roku, Lanište je omogućilo održavanje Svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju 2009. Depozit je naknadno uplaćen u lipnju 2009. i na njega nije obračunata kamata premda je ugovorena u iznosu od 15% na sve dospjele, a neplaćene obveze.

Za potrebe izgradnje Arene Zagreb Ingra odnosno Lanište se zadužilo kod inozemne banke za kredit u iznosu od 50 milijuna eura uz promjenjivu kamatnu stopu. Ukupni trošak izgradnje Arene Zagreb uključivo komunalne naknade, naknade za vode, šume i sva ostala davanja iznosi više od 115 milijuna eura.

Depozit je platio Zagrebački holding iz vlastitih sredstava, a ne koliko je nama poznato ugovorni javni partner (Vlada RH i Grad Zagreb).

Budući da smo bili u obvezi redovnog podmirenja obveza prema inozemnoj banci, a nismo na vrijeme primali ratu zakupnine, to smo isplatili iz depozita iznos od 17,5 milijuna kuna koji do današnjeg dana nije vraćen na depozitni račun protivno odredbama Ugovora o zakupu koje predviđaju nadopunu u roku od 15 dana od dana korištenja depozitnih sredstava.

Temeljem Ugovora o zakupu, Zakupoprimac (Zagrebački holding u ime Vlade RH i Grada Zagreba) imao je mogućnost jednokratnog otkupa Arene Zagreb u osmoj godini korištenja za iznos od 80,5 milijuna eura jednokratnom uplatom, što nije iskoristilo.

Nastavno na tu činjenicu, a sukladno čl. 4. tč.1. dodatka 1. Ugovoru o zakupu, zakupodavac (Lanište) je primijenilo indeksaciju za prethodnih 7 godina kada indeksacija nije bila primijenjena i došlo je do iznosa temeljem nalaza financijskog vještaka (u prilogu), a koji je na zahtjev Zagrebačkog holdinga (Vlade RH i Grada Zagreba) plaćen u 6 jednakih kvartalnih rata bez kamata u razdoblju od 15.6.2016. do 15.9.2017.,a ne jednokratno kao što je bilo predviđeno Ugovorom o zakupu.

Iz svega gore navedenog vidljivo je da je Lanište – Ingra uložilo znatna sredstva u izgradnju, opremanje i održavanje Arene Zagreb i da je sukladno Ugovoru o zakupu ispunilo sve svoje ugovorne obveze, a s druge strane u nizu slučajeva Vlada RH i Grad Zagreb nisu ispunili svoje obveze sukladno Zajedničkom sporazumu i Ugovoru o zakupu iz 2007. godine.

Koliko je nama poznato Vlada RH je pokrenula postupak utvrđivanja ispravnosti priloženog Nalaza financijskog vještaka (koji je jedan od priznatijih sudskih vještaka za financije u Hrvatskoj) nakon proteka više od godinu dana od dospijeća navedene obveze koja je dospjela u siječnju 2017. Suglasnost Vlade RH i Grada Zagreba s Nalazom financijskog vještačenja je jedan od važnijih dokumenata za sastavljanje financijskih izvještaja za 2017. godinu za Lanište d.o.o. i zahtjev je revizora koji provodi reviziju financijskih izvještaja Laništa za 2017.g.

Sa zadovoljstvom možemo istaći da je Arena Zagreb, izgrađena u roku od 500 dana, u posljednjih devet godina pozicionirala Zagreb među gradovima koje su u stanju svojim građanima i brojnim posjetiteljima ponuditi iste sadržaje kao i najveće svjetske metropole, svojom je arhitekturom već dosada postala jednim od zagrebačkih simbola, a njena gradnja imala je i bitan utjecaj na širenje i razvoj grada, budući da je izborom lokacije oživjelo i razvilo se cijelo jedno gradsko naselje. Isto tako, održavanje Arene Zagreb je na iznimno visokoj razini te njeni posjetitelji i danas uživaju u jednako kvalitetnom iskustvu kao i na samom početku.

Što se tiče javnog partnera, možemo naglasiti da Zagrebački holding posljednjih nekoliko godina u potpunosti ispunjava sve svoje obveze pravovremeno, i da je zajednička suradnja Zagrebačkog holdinga i Laništa zaslužna za sve spektakularne događaje koji su se događali, koji se događaju i koji će se događati u Areni.

Žalimo što je Zagrebački holding u poziciji usamljenog javnog partnera, i što Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb nisu ispunjavali preuzete obveze.