Bandov o invaziji: Nije im uspio 'blitzkrieg', a tek će se vidjeti na što je Putin spreman pristati

Stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov za HRT analizirao je tijek ruske invazije na Ukrajinu. Rusi su osvojili dva veća grada, Herson na jugu zemlje i Mariupolj koji su potpuno razorili. Povukli su se sa sjevera zemlje i područja oko Kijeva te s područja drugog najvećeg grada, Harkiva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Istaknuo je kako mir nije na vidiku te kako smo daleko od konačnog rješenja.

- Znamo da 'blitzkrieg' nije uspio kako je bilo planirano. Ruski scenarij se mijenja i prilagođava njihovoj snazi na terenu. Trenutno vidimo minimalno pomicanje na graničnim crtama - ali vidimo da nijedna strana nema onu odlučujuću snagu da se nešto promijeni. Daleko smo od zamrznutog sukoba, ali smo daleko i od konačne eskalacije u bilo kojemu smjeru - kazao je.

Smatra kako se u nizu scenarija Rusija povlači, a tek će se vidjeti na što je Putin spreman pristati. Dodaje kako je Krim ultimativan za Rusiju.

- Donbas je nešto što Rusija želi, ali za Krim je Rusija rekla da je njezin dio. Donbas još nema taj status, on je neovisan - dodao je.

'Odesa zanimljiva i Ukrajini i Rusiji'

Na upit što će biti s Odesom, smatra kako je Rusi ne mogu zauzeti.

- Odesa zanimljiva i Ukrajini i Rusiji, najznačajnija je luka u tom području, jer je najveći dio od 70 posto ukrajinskog izvoza morem - išlo kroz tu luku - rekao je.

- Ta se luka danas ne može koristiti i tako dolazimo do današnje najznačajnije krize - krize žitarica i hrane. O tom izvozu ovisi niz zemalja svijeta i to dovodi do zabačajnih uznemirenosti u cijelome svijetu - kazao je Bandov.

'SAD i EU stoje čvrsto iza Ukrajine i pomagat će joj'

Komentirao je i poziv Zelenskog da se Ukrajini dostavi još oružja.

- SAD i EU stoje čvrsto iza Ukrajine i pomagat će joj humanitarno, tehnički i vojno. U vojnom segmentu najviše pomažu SAD, Velika Britanija i nekoliko europskih zemalja i to će se nastaviti - smatra.

Komentirao je i situaciju u Mađarskoj te odluku Orbana da objavi izvanredno stanje zbog rata.

- To je bila posljedica pandemije koronavirusa, a sada se događa nova kriza i ovo je pokušaj da se ponovno uredbama mogu donositi zakoni, zaključci i odluke. To je način funkcioniranja Viktora Orbana. To je unikatno u Europi i značajno se razlikuje od nekih demokratskih uzusa - kazao je.

Govoreći o velikim zajedničkim vojnim vježbama Rusije i Kine i intenziviranje gospodarske suradnje Bandov kaže da se radi o reakciji na poteze Zapada.

- Znamo da ovih dana traju pregovori Japana, SAD-a, Australije, Indije, a tu je sigurno i Južna Koreja. Ti vojno-obrambeni savezi sigurno za cilj imaju sigurnost jugoistoka Azije. Kina demonstrira silu kako bi se znalo da nije sama, da ima savez s Rusijom, ekonomski i vojni - zaključio je Bandov.

Najčitaniji članci