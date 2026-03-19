KIJEV NAJAVLJUJE NASTAVAK PREGOVORA

Moskva kaže da su mirovni pregovori pauzirani zbog Irana: 'Ma ovo je situacijska pauza...'

Piše HINA,
Foto: Pelagiya Tikhonova/REUTERS, VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS, Canva

Kremlj je u četvrtak priopćio da su pregovori između Washingtona, Moskve i Kijeva o okončanju rata u Ukrajini u „situacijskoj pauzi“ nakon izbijanja rata s Iranom, no ukrajinski predsjednik rekao je kako se novi krug očekuje već ovog vikenda. Američki predsjednik Donald Trump obećao je okončati rat u Ukrajini po povratku u Bijelu kuću, ali je priznao da su napori za rješavanje tog sukoba jedno od njegovih najvećih razočaranja.

List Izvestija objavio je na naslovnici da je Kremlj potvrdio stanku u pregovorima o Ukrajini te da bi rat na Bliskom istoku mogao potaknuti Kijev na kompromis.

"Ovo je situacijska pauza, iz očitih razloga", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na upit o novinskom izvješću.

'SVE SU TO LAŽI' Rusi osudili ubojstva iranskih dužnosnika, ali tvrde: 'Mi s Iranom nemamo suradnju'
Rusi osudili ubojstva iranskih dužnosnika, ali tvrde: 'Mi s Iranom nemamo suradnju'

Peskov je dodao da se Moskva nada prekidu stanke i novom krugu pregovora čim "naši američki partneri“ budu mogli posvetiti više pozornosti ukrajinskim pitanjima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je u Kijevu da je vrijeme za prekid pauze te da je Washington poslao signale o spremnosti za nastavak pregovora. Ukrajinski pregovarački tim već je na putu za SAD na razgovore koji bi se trebali održati tijekom vikenda.

"Došlo je do stanke u pregovorima. Vrijeme je da se to završi i učinit ćemo sve kako bi razgovori bili uistinu sadržajni", rekao je Zelenski u svom noćnom videoobraćanju. "Ukrajinski tim... već je na putu i očekujemo sastanak u subotu u Sjedinjenim Državama."

TOMISLAV KLAUŠKI Zašto se Trumpovoj Americi ne oduzme domaćinstvo SP-a u nogometu, ali i Olimpijske igre?
Zašto se Trumpovoj Americi ne oduzme domaćinstvo SP-a u nogometu, ali i Olimpijske igre?

Zasad nije jasno u kojem će se formatu novi razgovori održati niti tko će na njima sudjelovati. Ruski list navodi da će se pregovori o gospodarskoj i investicijskoj suradnji sa SAD-om, koje vodi predsjednički izaslanik Kiril Dmitriev, nastaviti.

Ukrajina i Rusija, koja je izvršila invaziju na susjednu zemlju 2022. godine, održale su razgovore u Turskoj prošle godine, dok su ove godine održane sjednice uz posredovanje SAD-a u Abu Dhabiju i Ženevi. Strane su i dalje duboko podijeljene oko zahtjeva Rusije da joj Ukrajina prepusti kontrolu nad cijelom regijom Doneck.

Šefica američkih obavještajaca: Rusija ima prednost

Ukrajinski i europski čelnici tvrde da se Rusiji ne smije dopustiti ostvarenje ciljeva nakon, kako tvrde, otimanja zemlje u imperijalnom stilu, upozoravajući da bi Moskva u slučaju pobjede mogla napasti članicu NATO-a. Moskva to poriče.

RUSI OPET NAPALI CIVILE FOTO Užasne scene iz Ukrajine: Ogromna buktinja nakon ruskog napada, ubijena jedna osoba...
FOTO Užasne scene iz Ukrajine: Ogromna buktinja nakon ruskog napada, ubijena jedna osoba...

Ravnateljica američke nacionalne obavještajne zajednice Tulsi Gabbard rekla je u srijedu pred senatskim Odborom za obavještajne poslove da je Rusija "zadržala prednost u ratu protiv Ukrajine".

"Pregovori pod vodstvom SAD-a između Moskve i Kijeva su u tijeku. Dok se ne postigne dogovor, Moskva će vjerojatno nastaviti voditi rat iscrpljivanjem s ciljem degradacije sposobnosti i volje Kijeva za otporom", rekla je Gabbard.

NEMA NAFTE, NEMA ORUŽJA? Zelenski: Pritisak EU da se opet otvori ruski naftovod je 'ucjena'
Zelenski: Pritisak EU da se opet otvori ruski naftovod je 'ucjena'

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da je otvoren za raspravu o miru. On rat prikazuje kao prijelomni trenutak u odnosima sa Zapadom, za koji tvrdi da je ponizio Rusiju nakon pada Sovjetskog Saveza 1991. širenjem NATO-a i zadiranjem u rusku sferu utjecaja. U 2024. godini Putin je rekao da su ruski uvjeti za prekid rata službeno odustajanje Kijeva od ambicija za pridruživanje NATO-u i potpuno povlačenje iz četiriju regija na koje Rusija polaže pravo. Kijev dovodi u pitanje Putinovu predanost okončanju rata i poručuje da neće ustupiti teritorij koji Rusija nije uspjela zauzeti.

Mirovni pregovori za Ukrajinu na pauzi zbog sukoba u Iranu
TRUMP SE FOKUSIRA NA IRAN

Mirovni pregovori za Ukrajinu na pauzi zbog sukoba u Iranu

Novine navode da je Kremlj potvrdio pauzu i da bi rat s Iranom mogao gurnuti Kijev prema kompromisu.
Fidan: Turska je spremna biti domaćin sljedećeg kruga pregovora Rusije i Ukrajine
ISTAKNUO RIZIKE

Fidan: Turska je spremna biti domaćin sljedećeg kruga pregovora Rusije i Ukrajine

Prošli je tjedan Rusija izvijestila da je spriječila ukrajinske napade na svoje plinske crpne stanice kojima upravlja Gazprom, a dio su mreže koja isporučuje plin Europi putem Turskog toka i Plavog toka
Ukrajina prihvatila ponudu EU-a za pomoć u obnovi naftovoda
'DRUŽBA'

Ukrajina prihvatila ponudu EU-a za pomoć u obnovi naftovoda

U pismu upućenom EU-u, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su radovi na popravku naftovoda pri kraju te da se očekuje da će crpna stanica biti obnovljena za mjesec i pol "ako ne bude novih ruskih napada".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026