Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA RJEŠENJA

Banka za obnovu i ministarstvo najavili: Stižu povoljni krediti za drvoprerađivačku industriju

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Banka za obnovu i ministarstvo najavili: Stižu povoljni krediti za drvoprerađivačku industriju
Foto: PIXSELL/

Cilj mjere je rješavanje problema nelikvidnosti i lakši pristup financiranju poduzetnika drvoprerađivačke industrije, istaknuto je u priopćenju,

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, za poduzetnike u djelatnostima obrade drva i proizvodnje namještaja ponovno uvodi mjeru putem koje im se omogućava povoljnije i pristupačnije kreditiranje te sufinanciranje premije osiguranja.

Cilj mjere je rješavanje problema nelikvidnosti i lakši pristup financiranju poduzetnika drvoprerađivačke industrije, istaknuto je u priopćenju,

Mjera stupa na snagu s današnjim danom, kreditiranje će se, kao i do sad, provoditi izravno putem HBOR-a u okviru postojećih programa kreditiranja - Investicija privatnog sektora i Obrtna sredstva, te putem poslovnih banaka. Najviši iznos koji je moguće ostvariti putem pojedinog kredita je milijun eura, odnosno 500.000 eura za obrtna sredstva, uz rok otplate do 10 godina, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, odnosno do tri godine za obrtna sredstva.

TRADICIJA I VAŽNOST Vlajčić: Poljoprivrednici moraju ići u korak s inovacijama'
Vlajčić: Poljoprivrednici moraju ići u korak s inovacijama'

Ova mjera uspješno je provedena već dva puta - 2020. i 2024. godine, na temelju čega je do sad odobreno 35 milijuna eura kredita te je isplaćeno ukupno 2,35 milijuna eura za subvencije. Poduzetnicima koji posluju u navedenim djelatnostima i ovog će se puta omogućiti subvencioniranje kamatne stope po kreditima, za cijelo vrijeme trajanja kredita, te sufinanciranje premije osiguranja kredita, u skladu s propisima o državnim potporama, navodi se.

U priopćenju se prenose i izjave predsjednika Uprave HBOR-a Hrvoja Čuvala i potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića.

"Drvoprerađivačka industrija i proizvodnja namještaja su sektori koji u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju, snažan izvozni potencijal i mogućnost daljnjeg tehnološkog iskoraka. Ovom mjerom želimo omogućiti poduzetnicima povoljniji i lakši pristup kapitalu koji im je potreban za modernizaciju proizvodnje, povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti na međunarodnim tržištima“, izjavio je Čuvalo.

"Mjera predstavlja nastavak uspješne suradnje s HBOR-om, usmjerene na jačanje održivosti strateški važnih gospodarskih djelatnosti obrade drva i proizvodnje namještaja. Kroz ovu sinergiju, iznosom od pet milijuna eura, subvencioniramo kamatnu stopu i premiju osiguranja te tako omogućujemo povoljnije i pristupačnije kreditiranje kako bismo našim poduzetnicima pomogli u očuvanju njihove likvidnosti i investicijske aktivnosti“, istaknuo je Vlajčić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025