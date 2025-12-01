Banka za obnovu i ministarstvo najavili: Stižu povoljni krediti za drvoprerađivačku industriju

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, za poduzetnike u djelatnostima obrade drva i proizvodnje namještaja ponovno uvodi mjeru putem koje im se omogućava povoljnije i pristupačnije kreditiranje te sufinanciranje premije osiguranja.

Cilj mjere je rješavanje problema nelikvidnosti i lakši pristup financiranju poduzetnika drvoprerađivačke industrije, istaknuto je u priopćenju,

Mjera stupa na snagu s današnjim danom, kreditiranje će se, kao i do sad, provoditi izravno putem HBOR-a u okviru postojećih programa kreditiranja - Investicija privatnog sektora i Obrtna sredstva, te putem poslovnih banaka. Najviši iznos koji je moguće ostvariti putem pojedinog kredita je milijun eura, odnosno 500.000 eura za obrtna sredstva, uz rok otplate do 10 godina, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, odnosno do tri godine za obrtna sredstva.

Ova mjera uspješno je provedena već dva puta - 2020. i 2024. godine, na temelju čega je do sad odobreno 35 milijuna eura kredita te je isplaćeno ukupno 2,35 milijuna eura za subvencije. Poduzetnicima koji posluju u navedenim djelatnostima i ovog će se puta omogućiti subvencioniranje kamatne stope po kreditima, za cijelo vrijeme trajanja kredita, te sufinanciranje premije osiguranja kredita, u skladu s propisima o državnim potporama, navodi se.

U priopćenju se prenose i izjave predsjednika Uprave HBOR-a Hrvoja Čuvala i potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića.

"Drvoprerađivačka industrija i proizvodnja namještaja su sektori koji u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju, snažan izvozni potencijal i mogućnost daljnjeg tehnološkog iskoraka. Ovom mjerom želimo omogućiti poduzetnicima povoljniji i lakši pristup kapitalu koji im je potreban za modernizaciju proizvodnje, povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti na međunarodnim tržištima“, izjavio je Čuvalo.

"Mjera predstavlja nastavak uspješne suradnje s HBOR-om, usmjerene na jačanje održivosti strateški važnih gospodarskih djelatnosti obrade drva i proizvodnje namještaja. Kroz ovu sinergiju, iznosom od pet milijuna eura, subvencioniramo kamatnu stopu i premiju osiguranja te tako omogućujemo povoljnije i pristupačnije kreditiranje kako bismo našim poduzetnicima pomogli u očuvanju njihove likvidnosti i investicijske aktivnosti“, istaknuo je Vlajčić.