Banke će vam naplatiti čak i 'besplatno' otvaranje računa...

Zatreba li netko tekući račun, pitali smo banke koja je kod njih najjeftinija mogućnost. Upite smo poslali u deset banaka, a odgovorilo nam je njih osam. Odgovore nismo dobili iz Sber banke i Podravske.

Svi su odgovorili da se otvaranje računa ne plaća, no kod nekih ipak pri otvaranju treba nešto platiti. Kod Zabe je to naknada devet kuna, a kod nekih izdavanje kartice. Tako se kod RBA izdavanje kartice plaća 10 kuna, kod OTP banke je 10 ili 15 kuna, a jeftinije je ako PIN pošalju SMS-om, dok je skuplje ako ga šalju poštom. Kod Addiko banke pri otvaranju računa izdavanje kartice plaća se 25 kuna. Najskuplje je kod Erste banke u kojoj izdavanje kartice stoji 35 kuna, a 25 kuna plaća se nova kartica ako je stara istekla, odnosno kad automatski izdaju novu. Kod ostalih banaka ne plaća se zamjena kartice ako je prethodnoj isteklo važenje. No kod svih banaka trebat će platiti karticu ako se izgubi.

Najjeftinije je kod Addiko banke, u kojoj stoji 30 kuna, a kod Erste banke i duplikat izgubljene kartice stoji 35 kuna, poput izdavanja nove. Kod ostalih banaka nova kartica nakon gubitka stare stoji 50 kuna. No kod OTP banke ponovno je jeftinije šalju li SMS-om novi PIN. I to 15 kuna jeftinije, triput više nego kod slanja pina za novu karticu. Stiže li pin na mobitel, nova kartica stajat će 35 kuna.

Zatvaranje računa se najčešće ne plaća, ali jasno da prije toga treba podmiriti minuse po tekućem i eventualne ostale dugove. U Addiko banci i zatvaranje računa stoji 30 kuna.

Banke smo pitali i plaća li se vođenje računa ako na njemu nema prometa. Budući da se kod RBA i Hrvatske poštanske banke vođenje računa ne plaća, tako nema naknade ni kad nema prometa na računu. Ako nema prometa ne plaća se vođenje računa u OTP banci ni u Addiko. U Zabi tek ako prometa nema šest mjeseci više neće naplaćivati vođenje računa. Ostali nam nisu odgovorili.

U Hrvatskoj poštanskoj banci račun je najjednostavnije otvoriti i sve se može napraviti online, bez odlaska u banku.

U tablici smo naveli naknade za vođenje računa ako korisnik nema povlastica. Naime, kod nekih banaka, ako se koristi više njihovih usluga, samo vođenje računa bit će jeftinije. Pojedine kategorije korisnika, poput studenata, mladih ili umirovljenika, također mogu imati besplatne ili jeftinije usluge ili pakete usluga. Kod Splitske banke za socijalnu skupinu vođenje računa stoji sedam kuna.