Banke građanima i tvrtkama neće naplatiti rate za ožujak?

Banke će nam krajem mjeseca naplatiti rate kredita, a nama je, iako radimo, promet pao za 50 posto. Ima kolega koje su zatvoreni, oni nemaju odakle to platiti. Hodamo i raspitujemo se po bankama hoće li biti odgode, ali dobivamo odgovore da nikakve odluke nema i da će naplata ići. Većina nas ima ugovoreno automatizirano plaćanje rata, tako da će novac otići s računa ili ćemo završiti u blokadi.

Priča nam to vlasnica jedne male tvrtke koja je s drugim kolegama panično pokušava doznati mogu li odgoditi plaćanja rata kredita. Rate stižu na naplatu krajem mjeseca i to će značiti blokadu računa ili gubitak zadnjeg novca za plaće i pokušaj preživljavanja. Gledaju i u Mađarsku koja je odmah odgodila plaćanje svih kredita i obveza državi do kraja godine za najpogođenije sektore.

- Nitko od nas ne zna kako dalje, ljudi su na nuli. Knjigovođe nemaju nikakve upute oko rokova plaćanja PDV-a niti za išta ostalo. U neizvjesnosti smo i pitamo se kako ćemo preživjeti – prenosi nam ta poduzetnica iskustvo malih tvrtki.

Iako je Hrvatska udruga banaka priopćila prošli tjedan da će uvesti moratorij za naplatu rata kredita i tvrtkama i građanima pogođenim ovom krizom, u njihovu priopćenju jasno piše: za mjesece travanj, svibanj i lipanj. Također piše i da se tek treba dogovoriti cijeli zakonodavni okvir za moratorij. Dakle, ako ostane tako, svi moraju platiti rate kredita za ožujak. Ali Zdenko Adrović, predsjednik Hrvatske udruge banaka za 24sata kaže da će izaći ususret i građanima i poduzetnicima.

- Ako tvrtka dokaže i pad prihoda i probleme i u ožujku ne vidim zašto ne bi dobili odgodu i za taj mjesec. Ista stvar vrijedi i za građane, ali oni će morati individualno komunicirati sa svojim bankama i dogovoriti reprogram ili odgodu kredita. Cilj ovih mjera je da imamo zdrave klijente. I to ne samo od korone, nego i financijski – kaže nam Adrović.

Ali problem je što još nikakvih kriterija, pravila i sustava nema. Adrović pojašnjava da za tvrtke upravo finaliziraju sve procedure s Hrvatskom narodnom bankom, Finom, HBOR-om i ostalim uključenim institucijama. Što se tiče odgode građanima, model finalizira 20 banaka i HNB Ističe da bi sve bilo puno jednostavnije da je donesen poseban zakon o odgodi plaćanja, ali nije..

Pa sada treba puno koordinacije i dogovora, a osmišljavanje jasnog modela traje već drugi tjedan. Pitamo ga i kakvi će ti kriteriji za građane, ako primjerice, budu na minimalcu koji daje Vlada za pomoć. Adrović odgovara da će se sve uzeti u obzir i da će u tom slučaju imati pravo na odgodu kredita.

- Sve je pri kraju i bit će uskoro poznato. Bankama je cilj sačuvati svoje klijente u ovoj krizi – kaže nam Adrović.

I za kraj, napominje da se što manje dolazi fizički u banke, te će svi zahtjevi moći podnijeti elektronskim putem. Oni ističe i da je Vladina agencija HAMAG-BICRO objavila poziv za povoljnije kredite koji bi također trebali osigurati poduzetnicima svježi novac za preživljavanje kad već ne mogu prodavati svoju robu i usluge.