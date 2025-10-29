Obavijesti

ISTRAŽIVANJE:

Banke u eurozoni postrožile su standarde kreditiranja

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Banke u eurozoni postrožile su standarde kreditiranja
Foto: SHELBY TAUBER/REUTERS

U četvrtom tromjesečju banke očekuju nepromijenjenu potražnju kompanija za kreditima

Banke u eurozoni postrožile su standarde kreditiranja kompanija u trećem tromjesečju zbog pojačanih gospodarskih rizika i geopolitičke neizvjesnosti, pokazali su rezultati istraživanja Europske središnje banke (ECB). Potražnja kompanija za kreditima blago je pak ojačala u ljetnim mjesecima, ali je i dalje slaba, utvrdio je ECB u istraživanju objavljenom u utorak.

Poticaj zaduživanju kompanija bile su snižene kamatne stope, ali i potreba za refinanciranjem duga.

Niži troškovi zaduživanja potaknuli su i potražnju građana za stambenim kreditima, dok je potražnja za potrošačkim kreditima bila stabilna.

NOVE MJERE Od danas na snazi stroži uvjeti kreditiranja. HNB želi usporiti zaduživanje kućanstava
Od danas na snazi stroži uvjeti kreditiranja. HNB želi usporiti zaduživanje kućanstava

U četvrtom tromjesečju banke očekuju nepromijenjenu potražnju kompanija za kreditima. Potražnja građana za stambenim kreditima trebala bi ponovo blago ojačati, a banke očekuju sličan trend i u kategoriji potrošačkih krdita.

Standardi kreditiranja kompanija trebali bi se zadržati na razini iz ljetnog tromjesečja, procjenjuju zajmodavci u anketi.

Uvjeti dodjele stambenih kredita bit će pak vjerojatno blago postroženi, pokazala je ECB-ova anketa.

Banke predviđaju i još strože uvjete za dodjelu potrošačkih kredita pred kraj godine.

