Banke u eurozoni postrožile su standarde kreditiranja kompanija u trećem tromjesečju zbog pojačanih gospodarskih rizika i geopolitičke neizvjesnosti, pokazali su rezultati istraživanja Europske središnje banke (ECB). Potražnja kompanija za kreditima blago je pak ojačala u ljetnim mjesecima, ali je i dalje slaba, utvrdio je ECB u istraživanju objavljenom u utorak.

Poticaj zaduživanju kompanija bile su snižene kamatne stope, ali i potreba za refinanciranjem duga.

Niži troškovi zaduživanja potaknuli su i potražnju građana za stambenim kreditima, dok je potražnja za potrošačkim kreditima bila stabilna.

U četvrtom tromjesečju banke očekuju nepromijenjenu potražnju kompanija za kreditima. Potražnja građana za stambenim kreditima trebala bi ponovo blago ojačati, a banke očekuju sličan trend i u kategoriji potrošačkih krdita.

Standardi kreditiranja kompanija trebali bi se zadržati na razini iz ljetnog tromjesečja, procjenjuju zajmodavci u anketi.

Uvjeti dodjele stambenih kredita bit će pak vjerojatno blago postroženi, pokazala je ECB-ova anketa.

Banke predviđaju i još strože uvjete za dodjelu potrošačkih kredita pred kraj godine.