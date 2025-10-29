U četvrtom tromjesečju banke očekuju nepromijenjenu potražnju kompanija za kreditima
Banke u eurozoni postrožile su standarde kreditiranja
Banke u eurozoni postrožile su standarde kreditiranja kompanija u trećem tromjesečju zbog pojačanih gospodarskih rizika i geopolitičke neizvjesnosti, pokazali su rezultati istraživanja Europske središnje banke (ECB). Potražnja kompanija za kreditima blago je pak ojačala u ljetnim mjesecima, ali je i dalje slaba, utvrdio je ECB u istraživanju objavljenom u utorak.
Poticaj zaduživanju kompanija bile su snižene kamatne stope, ali i potreba za refinanciranjem duga.
Niži troškovi zaduživanja potaknuli su i potražnju građana za stambenim kreditima, dok je potražnja za potrošačkim kreditima bila stabilna.
U četvrtom tromjesečju banke očekuju nepromijenjenu potražnju kompanija za kreditima. Potražnja građana za stambenim kreditima trebala bi ponovo blago ojačati, a banke očekuju sličan trend i u kategoriji potrošačkih krdita.
Standardi kreditiranja kompanija trebali bi se zadržati na razini iz ljetnog tromjesečja, procjenjuju zajmodavci u anketi.
Uvjeti dodjele stambenih kredita bit će pak vjerojatno blago postroženi, pokazala je ECB-ova anketa.
Banke predviđaju i još strože uvjete za dodjelu potrošačkih kredita pred kraj godine.
