Sukladno aktualnim preporukama HZJZ-a, kako bi se osiguralo poštovanje svih nužnih epidemioloških mjera i ograničenja, ovogodišnje obilježavanje VRO Bljesak provest će se uz sukcesivni dolazak izaslanstava, kao što je to bio slučaj na drugim službenim komemoracijama u posljednje vrijeme. No to je zasmetalo predsjedniku Milanoviću zbog čega je došlo do još jednog sukoba između Plenkovića i Milanovića, piše RTL.

Naime, predsjednik Vlade Andrej Plenković optužio je predsjednika Republike Zorana Milanovića da "politizira vojsku". Milanović je rekao da zapovjednici koji će biti s njime neće s Plenkovićem.

- Bit će zapovjednici, Kruljac, Luka Džanko, to će biti moje izaslanstvo. Tko će biti s Plenkovićem, to ne znam, ali oni neće' - kazao je nedavno Milanović.

Uoči odlaska u Okučane ministar obrane Mariom Banožićem za RTL je prokomentirao cijelu situaciju.

- Sutra će biti sukcesivno polaganje. Postoje izaslanstva u okviru svakoga vijenca koji će na taj način obilježiti 26. godina od operacije Bljesak - rekao je Banožić.

Ratni zapovjednici ići će uz predsjednika Milanovića.

- Ja to neću napraviti jer mislim da ljudi to ne zaslužuju na takav način. Oni se uvijek osjećaju dobrodošlo uz mene. Imamo jako dobru suradnju i držim da trebaju biti tamo gdje oni odluče biti - izjavio je ministar obrane.

Dodaje kako im neće zamjeriti što će vijence polagati s predsjednikom Republike.

- Svi ti ljudi imaju i svoj ratni i životni put. Imaju svoje činove koje su stekli na težak način. Mi koji smo dužnosnici smo promjenjivi, oni ostaju iza nas u sustavu, ja im ne želim ni jednim svojim postupkom dovesti u poziciju da ovise o tome na koji način će politika odlučivati o njihovoj sudbini - kazao je Banožić.

Kaže da kada bi on donio odluku zbog koje bi izvršavali zapovijed, ''vjerojatno bi došli u jedan problem kod predsjednika''. Banožić vjeruje kako bi zapovjednici rado i s njim položili vijenac.

- Zakon o obrani je jasan. Zakon je donesen kad je Milanović bio premijer i sigurno zna koje su bile promjene u odnosu na stari zakon. Ustav je isto jasno propisao zadaće predsjednika, a zakon o obrani je propis kojim se uređuju na koji način se provode odluke - rekao je Banožić i dodao:

- Postoji članak 47. koji kaže kada predsjednik, kao vrhovni zapovjednik, zapovijeda vojsci. Postoje članci 58. koji jasno kaže kako se koristi vojska - dodao je ministar obrane.

Ministar je kazao kako se 2015. kada je Milanović bio premijer nisu gledale zapovijedi Kolinde Grabar Kitarović. Milanović je rekao kako je s Banožićem trebao nedavno na strelište, no da je to potom bilo otkazano.

- Ja s premijerom imam toliko tema koje su vezane i za proračun i za daljnji razvoj hrvatske vojske da se ni ne dotičem teme predsjednika, a što se tiče strelišta. Bio sam na strelištu s mnogim ljudima, zašto ne bi išao i sa predsjednikom? - izjavio je Banožić.

- Nije bilo prilike. Ja ga pozivam javnim putem da odemo zajedno - dodao je Banožić.

Banožić tvrdi da će odluka o avionima biti donijeta u idućih mjesec dana te da će njegov prvi korak za modernizaciju biti dugoročni plan razvoja.

- Zatekao sam mandat kad je rebalans proračuna smanjio proračun za 530 milijuna kuna koji su bili za modernizaciju.Završio sam projekt koji se odnosio na zakon o Vojnom sveučilištu. Na tome intenzivno radim s našim tvrtkama - napominje Banožić.

Podsjeća da je vojska bila posvećena potresu i potpori tijekom koronakrize, te kako je nalazimo u teškom razdoblju za proračun.

- Mi smo članica NATO-a, o tome također treba voditi brigu. Treba nas zanimati razvoj hrvatskog vojnika - komentirao je ministar obrane.

Srpski vojni proračun značajno je veći od hrvatskog, no Banožić kaže kako ga njihova modernizacija u ovom trenu ne zanima.