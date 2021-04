Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović položio je vijenac u Borovu Selu poginulim redarstvenicima uoči 30. obljetnice pogibije 12 redarstvenika. Nakon toga je dao izjavu za medije.

Što se tiče polaganja vijenaca u Okučanima, Milanović je rekao kako će s njime biti Kruljac i Đanko.

- Tko će biti s Plenkovićem, to ne znam, ali oni neće - poručio je. Dodao je kako je to dogovoreno u formi usmene zapovijedi i da je to oduvijek tako u Hrvatskoj.

- Tako je uvijek, osim kad poneki ministar ponekad dobije napad od tablete za hrabrost, kad mu šef dolazi u Vinkovce, a upravo smo se razišli kao prijatelji, ja i ministar. Predsjednik je vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske uvijek, ne u ratu, jer Hrvatska nikad nije bila u ratu, Tuđman nikad nije proglasio ratno stanje - poručio je Milanović, prenosi N1.

Poručio je kako su "svi jako hrabri" zbog nadolazećih lokalnih izbora.

- Meni je ugodno u njegovom društvu, planirali smo ići u streljanu, ali podlegao je pritisku - rekao je.

- Ministar neka razmisli kako radi premijer, kako ga devalvira, već mjesecima ne donosi odluku o avionima. Očito ministar na to nema nikakav utjecaj. Moj ministar Kotromanović bi već dao otkaz, ali to u HDZ-u ne ide - poručio je.

Komentirao je i otvoreno pismo u kojem Stevo Culej poziva državni vrh na zajedništvo u Okučanima.

- Kad je Culej uzeo ravnotežu, jasno je svima koliko je sati - rekao je.

- Danas sam ovdje i htio sam se naći s načelnikom ove općine, ne znam kako se zove, iz SDSS-a je. Na kavi, ne da on dolazi ovdje. Onda je nastupila agonija, panično je krenuo izbjegavati sastanak, mora na konzultacije, na kraju on danas ne može. Sada je negdje iza roleta, ja ga pozdravljam - poručio je Milanović i dodao kako je došao načelnika pitati o pravima Srba i ćirilici.

Osvrnuo se na izjave Milorada Pupovca.

- Danas mi je poručio da se dodvoravam ekstremnoj desnici, a nema veće dodvorice u hrvatskoj povijesti od njega. Ja se ne dodvoravam, ja razgovaram - rekao je.

Uskoro više...