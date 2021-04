Zajedničkog polaganja vijenaca nema niti će biti, na to se treba naviknuti. Mi za njim ucviljeni nismo, rekao je premijer Andrej Plenković u četvrtak poslijepodne još jednom odgovarajući na brojne prozivke predsjednika Zorana Milanovića zbog protokola koji je bio u Jasenovcu, ali i koji će biti u Okučanima na 26. obljetnici VRO Bljesak u subotu.

Diskusija i prepirke premijera i predsjednika oko Okučana započele su vrlo brzo nakon obljetnice Jasenovca, i to nakon što je Milanović dan kasnije u Križevcima konstatirao da ga Plenković izbjegava i poručio:

- Pripremite se na cirkus u Okučanima. Tu će biti svakakvog veselja i radosti.

'Nema glumatanja i fingiranja zajedništva'

Plenković je na to odgovorio da nikakvog cirkusa neće biti zbog sukcesivnog dolaska izaslanstava te poručio kako ne zna čemu takva rečenica i ocijenio ju neprimjerenom. Naglasio je da će u Okučanima iskazati poštovanje prema poginulim braniteljima koji su oslobodili zapadnu Slavoniju te ponovio da zajedničkog vijenca državnog vrha neće biti.

- Oko toga čvrsto stojim - nema nikakvog glumatanja, nema nikakvog fingiranja zajedništva u ceremoniji zajedničkim polaganjem vijenca. On je predsjednik Republike i polaže svoj vijenac, Hrvatski sabor polaže svoj vijenac, Vlada svoj vijenac - rekao je. Naglasio je kako su taj dan bitni branitelji, a ne "nekakvo hinjenje zajedništva i suradnje, a istodobno bacanje hrpetine uvreda na druge".

Predsjednik i premijer će tako sutra na obljetnicu ići u dva različita izaslanstva, kao što su išli i u Jasenovac, a Milanović je u četvrtak poručio kako će s njime u izaslanstvu biti zapovjednici Kruljac i Đanko. Obrazložio je to rečenicom da je predsjednik uvijek zapovjednik Hrvatske vojske i dodao kako ne zna tko će ići s Plenkovićem, "ali oni neće".

Plenković: 'Onaj tko nema posla, i s jarićima nešto radi'

Plenković je kasnije komentirao Milanovićeve izjave oko Hrvatske vojske i poručio kako to pokazuje da predsjednik politizira HV i da je to "najgore što netko tko je navodno zapovjednik HV-a može činiti" na obljetnicu Bljeska.

- To govori koliko je ispod razine funkcije za koju je dobio povjerenje zahvaljujući Škori i njemu sličnima - rekao je Plenković i dodao:

- Te tlapnje slušamo danima. Znate kako se kaže, onaj tko nema posla, i s jarićima nešto radi. To su trivijalne teme koje mene ne zanimaju.

Naposljetku, Plenković je poručio i kako želi normalan protokol, a sve što Milanović radi su "predstave, cirkusi".

Kako su se 'častili': Od životinja do povijesnih ličnosti

Nakon već dobro poznate usporedbe Plenkovića s "nilskim konjem koji papa lopoče", Milanović se tijekom malo više od tjedan dana i dalje držao životinja, Životinjske farme i filmova, a zatim je počeo crpiti inspiraciju iz povijesnih ličnosti. Pa je tako za sebe rekao da je JFK, a da je Plenković Nikita Hruščov. Onda je premijer bivše predsjednike Mesića i Josipovića usporedio s Henryjem Kissingerom.

- Uspoređuje bivše predsjednike s Kissingerom. Uspoređuje bivše predsjednike s Kissingerom. Valjda zato jer sam ja za njega rekao da je Hruščov. On uspoređuje hrvatske predsjednike s jednim namještenikom. Kako da ja usporedim Plenkovića? To je ruganje s ljudima koji su radili taj posao dok je Plenković bio običan, mali diplomat. To što je on to tako nametnuo Kolindi Grabar Kitarović mi je žao, ali to neće više biti tako i ne može biti tako. On je hrvatski Milan Stojadinović - rekao je Milanović pa Plenkovića još jednom nešto kasnije nazvao - Plenkošenkom.

U nastavku javnog prepucavanja oko pitanja veleposlanika, Plenković je u poručio da Milanović laže, izmišlja, da je licemjer i vodi oporbu protiv HDZ-a umjesto Peđe Grbina.

- Čovjek laže i izmišlja stalno. Na izborima se lažno predstavlja da je normalan, a vidite na način na koji se ponaša da je to jako upitno - rekao je premijer u četvrtak.