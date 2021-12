Ministar obrane Mario Banožić u službenom je posjetu Kosovu. Banožić se susreo s pripadnicima 36. hrvatskog kontingenta u NATO-voj operaciji KFOR koji su smješteni u Campu Villagio kod Peći.

S njim je trebao ići i načelnik Glavnog stožera HV-a admiral Robert Hranj. Kupili su avionske karte, Hranj je svoj dolazak potvrdio, a onda iz osobnih razloga otkazao put, a zatražio je i korištenje godišnjeg odmora.

- To je istina. Put na Kosovo je planiran još krajem kolovoza, međutim tada je Kosovo imalo probleme na granici. Put je pomaknut za rujan, u rujnu smo imali izložbu u Splitu na koju je doputovao ministar Mehaj, a nakon toga se znalo da ovdje dolazi do promjene kontingenta. Tako smo se i dogovorili da ćemo otputovati kada dođe novi kontingent. Kada je konačno potvrđen termin puta na Kosovo, on je potvrdio svoj dolazak, avionske karte su kupljene, no nekoliko dana iza toga on je otkazao put iz osobnih razloga. Ja nisam vidio da se otkazuje ovaj sastanak zato što je ovdje već sve bilo planirano. Ono što je bila glavna poanta ovog susreta je potpisivanje Memoranduma i upoznavanje 36. kontingenta obzirom da niti admiral Hranj niti ja do sada nismo imali prilike pozdraviti s kontingentom u Našicama pa je bio dogovor da ćemo to napraviti ovdje - objasnio je Banožić za HTV.

Podsjetimo, Hranj je nedavno optužio Banožića da ga "strateški zlostavlja", a Banožić je od Hranja tražio da podnese ostavku. U tijeku je i inspekcijski nadzor zapovjedi admirala Hranja oko korištenja vojnih sredstava za potrebe Ureda predsjednika, a taj nadzor je zatražio sa ministar. Načelnikov povratak na posao očekuje se u danima prije Božića kada u službeni posjet Kosovu odlazi predsjednik Zoran Milanović.