Banožić: 'Od Brodosplita želim jasne dokaze o sposobnosti. Ne zanimaju me direktorove izjave'

Ministar obrane Mario Banožić poručio je kako Ministarstvo obrane želi od Brodosplita jasne dokaze o financijskoj i tehničkoj sposobnosti tvrtke da završi projekt izgradnje četiri obalna ophodna broda.

- Projekt koji je potpisan još 2014. godine imao je u sebi već toliko izmjena da ga je teško pratiti. Taj projekt bi morao odavno ispratiti razvoj Hrvatske ratne mornarice - kazao je Banožić u petak nakon svečanog završetka vojnih izobrazbi Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

Banožić je dodao da ga pritom ne zanimaju izjave s kojima predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak izlazi u javnost.

Govoreći o Brodosplitovoj izjavi o sposobnosti, za koju ta splitska tvrtka ističe kako ju je već četiri puta poslala MORH-u, Banožić je kazao da Debeljak ''jako dobro zna što je dostavljeno putem natječaja 2014''.

- To što on šalje nekakve papire o bilanci, on zna dobro da to nije to, tako da on obmanjuje javnost - rekao je ministar potvrdivši da bez valjanih dokumenata nema razgovora s Brodosplitom.

MORH je sa Brodosplitom još 2014. potpisao ugovor za pet ophodnih brodova za ugovorenu cijenu od 396 milijuna kuna s PDV-om s rokom isporuke 2018. godine, a do danas isporučen je tek jedan.

U međuvremenu je temeljni ugovor pet puta mijenjan, a posljednjom izmjenom cijena povećana za 10 posto, što je najveći dozvoljeni zakonski iznos povećanja, zbog povećanja troškova energije, rada, materijala i opreme. Definiran je i plan gradnje i rokovi isporuke brodova prema kojem su tri broda trebala biti isporučena tijekom 2022., a jedan početkom 2023.

Iz MORH-a su u četvrtak izvijestili da su iz Brodosplita dobili ''nejasnu izjavu'' na pitanje o tome posjeduje li sve potrebne sposobnosti za nastavak gradnje obalnih ophodnih brodova te da uz nju nisu priloženi jasni dokazi koji to potkrjepljuju.

U MORH-u su istaknuli da je za obalne ophodne brodove osiguran novac u državnom proračunu, no Brodosplit je taj koji nije izvršio preuzete obveze te zbog toga nije ni mogao fakturirati račune kao preduvjet za naplatu sredstava osiguranih za realizaciju Ugovora.

Banožić je ponovno komentirao državni stan u središtu Zagreba kojeg je dodijelio sam sebi za vrijeme obnašanja dužnosti ministra državne imovine te tvrdi da tom prilikom nije bio u sukobu interesa.

- I dalje sam kod stava da kada dobijem od znak od APN-a da nisam nikoga oštetio i da nisam nikome oduzeo prednost, ja ću ga iskoristiti - rekao je.