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Sindikat policije nakon femicida u Slatini: 'Uvjereni smo da su kolege postupali u dobroj vjeri'

Piše HINA,
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Sindikat policije nakon femicida u Slatini: 'Uvjereni smo da su kolege postupali u dobroj vjeri'
Mjesto stravičnog ubojstva žene u Slatini okruženo je policijskim trakama | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Sindikat navodi da je s dubokom tugom primio vijest o smrti sugrađanke koja je izgubila život u tragičnim okolnostima te da razumije gnjev, tugu i potrebu javnosti za odgovorima.

Iz Sindikata policije Hrvatske (SPH) poručili su u ponedjeljak kako su uvjereni da su njihove kolege u Slatini, gdje je ubijena žena u obiteljskom nasilju, postupali u dobroj vjeri, te su ustvrdili da prijevremeni zaključci i javno suđenje ne pomažu istini, obitelji koja tuguje, ni institucijama koje moraju obaviti posao temeljito i nepristrano.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ranije je izvijestio da je zbog propusta u slučaju femicida u Slatini prije kojega je žrtva prijavila obiteljsko nasilje pokrenut postupak protiv petorice policijskih službenika i rukovoditelja.

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Sindikat navodi da je s dubokom tugom primio vijest o smrti sugrađanke koja je izgubila život u tragičnim okolnostima te da razumije gnjev, tugu i potrebu javnosti za odgovorima.

Prijevremeni zaključci i javno suđenje ne pomažu ni istini, ni obitelji koja tuguje, ni institucijama koje moraju obaviti posao temeljito i nepristrano, ocijenili su.

Pozivaju stoga građane, medije, političke aktere i svoje kolege na smirenost i suzdržanost.

U sindikatu navode kako su na temelju svih informacija kojima trenutno raspolažu uvjereni da su njihovi kolege i članovi postupali u punoj dobroj vjeri.

Istodobno, svjesni su da je u tragedijama takvih razmjera prirodno i potpuno opravdano da se postupanje svakog pojedinca i institucije ponovno ispituje. Takva preispitivanja dio su odgovornog odnosa prema događaju. Naši članovi pružaju punu suradnju svim nadležnim tijelima u utvrđivanju svih činjenica, ističu u priopćenju.

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Navode i da, policija, nažalost, svakodnevno intervenira u velikom broju slučajeva sumnje na obiteljsko nasilje i, unatoč iskustvu, znanju i predanosti službenika, postoje okolnosti koje se, nažalost, ne mogu spriječiti. To ne umanjuje tragediju, ali postavlja je u stvarni okvir u kojem policijski službenici rade s mjerama, ovlastima i resursima koje im zakon i sustav stavljaju na raspolaganje, naglašava sindikat.

Poručili su da sustav mora ojačati, kako bi se rizik ponavljanja sveo na najmanju moguću mjeru, u čemu će oni biti konstruktivan partner, poručuju iz SPH.

SPH je najavio da će, u okviru mogućnosti, stajati na raspolaganju obitelji, napominjući da kao većinski sindikat u državnim službama s više od 15 tisuća članova okuplja najveći broj policijskih službenika.

Javnost mole da poštuje privatnost obitelji i njihovo pravo da tuguju u miru, kao i pravo članova sindikata na pošten i nepristran postupak i pretpostavku nevinosti koja vrijedi za svakoga.

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