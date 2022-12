Banožić opleo po Milanoviću: 'Nisam pravnik, ali znam čitati, Milanović više nije tako moćan!'

Ministar obrane Mario Banožić sazvao je izvanrednu presicu na kojoj je osvrnuo na, kako je rekao, "negledljivu tiskovnu konferenciju" predsjednika Zorana Milanovića.

Za Milanovićevu presicu je rekao da je "dala jasan portret njega kao političara, ljubomornog i isfrustriranog, s nastavkom nekulture u ponašanju i komunikacije".

- Ova presica je bila jedna negledljiva priča. Huškanje se nastavlja - rekao je.

Istaknuo je da ima povjerenje premijera Andreja Plenkovića i ministara, a da uz podršku i dalje želi voditi svoj mandat. Priznaje da postoji manjkavosti.

- Želi me maknuti s mjesta ministra obrane, ne može mi ništa naći - dodao je ministar za Milanovića.

- Upoznao sam mnogo ljudi koji su bili članovi Milanovićeve stranke i koji su mi rekli da znaju što prolazim i da ostanem na tom mjestu - rekao je Banožić.

Ponovno se osvrnuo na predsjednikove izjave o situaciji Roberta Hranja. Banožić navodi kako Milanovićevo "tumačenje zakona postaje zabrinjavajuće zbog selektivne primjene".

- Njegovo tumačenje zakona psotaje zabrinjavajuća, ta njegova selektivna primjena… Riječ je odluci Krstičevića, koji je u dobroj vjeri potpisao odluku koja kaže da načelnik s 58 godina ima pravo na četiri godine mandata, ali zakon kaže 60. godina starosti. Na ovakav način Hranj ispunjava dalje svoj mandat, stavili smo na pola godine - kazao je.

- Nisam pravnik i znam čitati, ali neću nikada kao on čitati samo ono što mi se sviđa - istaknuo je.

- Ova konferencija je bila negledljiva priča koja nastavlja narativ prema meni i vojsci. Kad pogledate huškanje određenih državnih tijela - jasno pokazuje kako se Milanović ponašao kad je imao izvršnu vlast i moć, kako je upravljao DORH-om - istaknuo je još jednom.

Najavio je kako uskoro kreće projekt modernizacije vojske.

- Unatoč njegovim prijetnjama, iza Nove godine - sjedi, planiraj, nemam ništa protiv. Mislim da njegovo kontriranje ne pridonosi ničemu, no pokazuje da od vojske želi stvoriti politički poligon, no to vojsci ne ide u prilog i ja ću ga pristojno zamoliti da to ne radi - rekao je Banožić.

Najčitaniji članci