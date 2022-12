Milanović o obnovi: Boli me da je Republika Srpska obnovila više nego Vlada. To je tužno

Iz Ureda predsjednika najavili su kako će Zoran Milanović održati konferenciju za medije na Pantovčaku u petak u 13 sati.

Iz Ureda predsjednika nisu navodili temu zbog koje predsjednik saziva konferenciju za novinare, ali vjerojatno će se osvrnuti na ulazak u Schengen i eurozonu prvog dana siječnja.

PRATITE UŽIVO:

- Prva tema je Banija. Druga tema je 2023., sustav obrane i ove kvaziništavne odluke Plenkovića - rekao je na početku obraćanja predsjednik Milanović.

- O Baniji je rečeno sve, nakon dvije godine strpljenja osjećam potrebu da nešto kažem. Nakon dvije godine napravljeno je 6 obiteljskih kuća. Na 80-ak ih se radi. Manje od sto - rekao je Milanović.

- Ispada da se ovdje nije napravilo ništa. Govori se o 4700 objekata gdje su bili nadzirani radovi rekonstrukcije. To može biti poštanski sandučić ili dio dimnjaka. To je ništa. Ovo je zastrašujuće. Dobili smo novac iz EU, dijeli se nemilice. Mi smo i dalje u EU najlošiji po realizaciji dostupnih sredstava, to su brojke. To više nije trend, to govori o odnosu prema poslu - rekao je Milanović.

- Nakon rata se odmah gradilo, to je nicalo kao gljive nakon kiše. Mnogi ljudi iz građevine tada su imali posla. Stvarno se gradilo. To je bilo za vrijeme Tuđmana. U mojoj vladi imali smo tu Gunju, posao je u godinu dana napravljen - rekao je i dodao kako ne može za to nikoga držati odgovornim osim Vlade.

- Tada nije bilo europskog novca, imali smo samo naš proračun koji je uvijek bio na rubu pucanja. Morali smo jako paziti kako i na što trošimo svaku kunu i euro - dodao je.

- Nisam išao tamo jučer i danas. Nisam inspektor. Ići ću nakon Nove godine. Boli me vidjeti da je Republika Srpska obnovila više nego hrvatska Vlada. Ili malo manje. To je tužno - rekao je Milanović.

- Je li moj posao da vršim pritisak na vladu. Ja nisam politička stranka, meni je ustav naložio da napustim stranku. Postoje granice što bih ja trebao raditi. Ali sam radio. Ne znam zašto vlada nije išla tamo. Ja sam išao tamo gdje me i vole i ne vole. Tamo gdje su zviždali. Plenković panično bježi od toga - rekao je Milanović.

- Prvo je pacificirao Knin, odbacio je ljude na 200 metara, pa smo se preselili na stadion da mu ne bi zviždali. Lani su ga u Petrinji gađali snijegom, on je tanka srca. To je naš posao, da te mrze - rekao je i dodao da ne vjeruje da će 2023. biti godina obnove.

- Ja ne vjerujem više. Ako vjeruješ još onda si budala. Vjerovao sam dvije godine - dodao je.

- Plenkovića morate pitati hoće li se ikada obnoviti. Ja sam mislio da će u godinu dana to biti riješeno i da će se onda s pravom hvaliti. Zašto to ne rade? Ja to mogu samo protumačiti jednom epskom nesposobnošću i nedostatkom empatije prema tim najsiromašnijim građanima - rekao je Milanović.

Nakon pitanja o obnovi nastavio je na drugu temu. Govorio je o Ustavnom poretku, Plenkoviću i Banožiću.

Uskoro opširnije...

Najčitaniji članci