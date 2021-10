Ministar obrane Mario Banožić za RTL je komentirao sukob s predsjednikom Zoranom Milanovićem i načelnikom Oružanih snaga Robertom Hranjom.

Ostavku načelnika Oružanih snaga tražio je jer, kako kaže, Hranj ne poštuje Zakon o obrani i uredbu koja je rezultat samog funkcioniranja zakona.

Kap koja je prelila čašu

- Ovo nije bio prvi put, ovo se dogodilo stotinu puta u godini dana, ali je ovo bila kap koja je prelila čašu - rekao je.

- Rekao je prvi dan kad je došao, eto, imamo problem, jer on je prvi sinopsis koji smo imali za polaganje prisege gdje su bila predviđena tri govornika, što je bila praksa cijelo vrijeme. Da bi nakon nekoliko sati rekao da predsjednik RH traži da bude samo on govornik, odnosno da se ja ne smijem obratiti vojsci. Rekao sam da je MORH ono koje organizira prisegu - objasnio je.

- Nakon što sam razgovarao s njim nekoliko puta... tražio sam zapovijed, do ujutro je nisam mogao dobiti. Nakon ponovnog mog traženja, dobio sam zapovijed u kojoj se jasno piše da se poštuje odluka ministra, a ako se protokolno dogovore, da se poštuje protokol Ureda predsjednika. S tim se nisam mogao složiti, došao sam gore u vojarnu, lijepo sam mu rekao da izvoli poštovati zakon, a ako ne poštuje zakon, da ne može obnašati dužnost načelnika - rekao je ministar Banožić.

Banožić: Ako ne radiš po Zakonu, nemoj obnašati dužnost

Hranj se nakon svega i sam oglasio, a kako tvrdi u priopćenju, nije dao ostavku niti će ju dati. Istaknuo je da vojnik u konačnici uopće ne može dati ostavku.

- Načelnik Glavnog stožera to čini pred dvojicom svojih kolega, generala. Tako da najbolje da to potvrde njegove kolege generali. Ako ne radiš po zakonu, nemoj obnašati dužnost, to je moja jasna poruka i ja sam zatražio izvanredni nadzor nad kabinetom Glavnog stožera i svim tim zapovijedima koje su donesene i danas i neki dan vezano za Burčula, zapovjednika Počasne zaštitne bojne, tu tvrdim da ne bi došlo do situacije umirovljenja da se nije isto događalo što i danas - rekao je Banožić.

'Naravno da neću podnijeti ostavku'

Kaže kako mu ne pada uopće na pamet za tražiti ostavku. Milanović ga je prozvao škrticom.

- Škrtica sam jer ne dam pretjerano korištenje materijalnih resursa, čemu je predsjednik Republike sklon. To radi tako da zahtjev ne predaje preko Ministarstva obrane nego daje direktnu zapovijed načelniku Hranju. Pritom stvara materijalni trošak za koji ja odgovaram kao ministar obrane i nisam to dopuštao. Onda su počeli stavljati oznake povjerljivosti na takve dokumente, ne bi li vi novinari počeli propitivati, kao što je bio slučaj s brodom 'Galeb' i s odlascima pojedinim helikopterima na druge lokacije - rekao je.