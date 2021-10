MORH je priopćio kako su predsjednik Republike Zoran Milanović i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Robert Hranj prekršili Zakon o obrani kada su ministru obrane Mariju Banožiću zabranili da se obrati na događaju u Požegi, zbog čega je zatražena Hranjeva ostavka.

- Prvi put u povijesti bilo je zabranjeno ministru obrane obratiti se na događaju u Oružanim snagama te je ministar Banožić zatražio ostavku načelnika Hranja - priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH) u petak.

Milanović je kazao da ministar laže te da mu je on zabranio držati govor.

- Ne može on ništa tražiti, ja sam naredio da u ovakvoj prigodi može govoriti samo vrhovni zapovjednik - rekao je Milanović u Požegi.

Franko Vidović, predsjednik saborskog odbora za obranu, za N1 je, komentirajući sukob predsjednika i ministra, poručio da je zakon vrlo jasan.

- Nažalost, opet imamo situaciju da raspravljamo o oružanim snagama i to kadroviranju, smjenama u javnosti. Po meni to nije dobro. No, predsjednik RH jest Vrhovni zapovjednik oružanih snaga, tako piše u Ustavu i Zakonu o obrani. Isto tako, načelnik Glavnog stožera je za provođenje zapovijedi i naredbi odgovoran isključivo i samo predsjedniku RH. Za provođenje odluka je odgovaran ministru. Sam predsjednik je rekao da je upotrijebio zapovijed. Prema tome, vrlo je jasno tko je tu u pravu kad je u pitanju zakon - kazao je Vidović.

Tabak: Ovo je jedno daljnje kompliciranje nemile situacije

Analitičar portala Obris.org Igor Tabak komentirao je izjavu ministra Banožića, koji je rekao kako Robert Hranj ne treba biti načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga ako se ne može oduprijeti zahtjevima predsjednika.

- Ovo je jedno daljnje kompliciranje te nemile situacije, koje je stvarno bilo teško za očekivati, tim više jer je stvar jako čudna. Zakon o obrani kaže da načelnika glavnog stožera imenuje vrhovni zapovjednik na prijedlog Vlade, a u stavku devet se veli da je razrješavanje dužnosti također nadležnost vrhovnog zapovjednika. Tu bi sam ministar trebao ići stepenicu iznad na razinu cijele Vlade i to mora biti formalan zahtjev što je zapravo jedno veliko kompliciranja situacije jer naravno i imenovanje idućeg načelnika mora biti stvar kompromisa - rekao je.

Kosor: Ne može ministar obrane smjenjivati načelnika Glavnog stožera

Sukob predsjednika i ministra komentirala je i bivša premijerka Jadranka Kosor.

- Joj pa ne može ministar obrane smjenjivati načelnika Glavnog stožera. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga nešto se tu pita - napisala je Kosor na Twitteru.