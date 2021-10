Nakon što je ministar obrane Mario Banožić zatražio smjenu načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Roberta Hranja, te nakon žestoke reakcije predsjednika Zorana Milanovića na to, oglasio se i premijer Andrej Plenković koji se nalazi u Dubrovniku na Danima hrvatskog turizma, piše N1.

Plenković je ponašanje predsjednika Republike Zorana Milanović koji je danas zapovjedio načelniku Glavnog stožera Robertu Hranju da ne dopusti ministru Mariju Banožiću obraćanje na prisezi ročnika u vojarni u Požegi nazvao je puzajućim državnom udarom.

- Ja nisam ništa od toga vidio, a što sam kratko vidio rezime, vidio sam nedopustivo ponašanje predsjednika republike. Ovo se može slobodno nazvati puzajućim državnim udarom. Nedopustiti ministru obarane na prisezi vojnika da govori je nešto bez presedana - započeo je premijer.

- Očito da se jugo preselilo i u Slavoniju, ja ne znam je li tamo danas bio posebno težak dan. Ponovno ponašanje suprotno zakonu predsjednika republike je nedopustivo. U zadnjih godinu dana predsjednik države je kršio zakone, Zakon o sudovima, Zakon o obrani. On flagrantno krši zakone. Imamo najmanje tri primjera njegovog nezakonitog ponašanja - objasnio je.

- Mi smo usuglasili 9. studenog održati i Vijeće za obranu i za nacionalnu sigurnost jer moramo vidjeti kako usuglasiti bitno različite stavove o vladavini prava. On je danas osnažio položaj ministra obrane u ovoj vladi, Banožić je od danas jači ministar nego što je bio do jučer. Ova vlada će imati većinu sigurno do 2024. Banožić će biti ministar dok god ova Vlada ima većinu. Ja najavljujem taj sastanak, a onda ćemo vidjeti - dodao je Plenković.

Komentirao je i situaciju s Robertom Hranjom za što je rekao da je nezakonito ponašanje.

- Moram točno vidjeti što je bilo s Hranjom, ali pritisak koji Milanović radi na njega, koji je imenovan i uz moj supotpis… Ja kad dođem u Zagrebu ću vidjeti što se dogodilo. Zasad ne želim ići do kraja. Nema pritiska, ovo je nezakonito ponašanje. Upozoravam TV kuće da te lažne teze o prepirki miču iz etera. Ja vam govorim ono što želim poručiti građanima - rekao je.

- Ako se netko ponaša nezakonito, ministru obrane da na ovakav način oduzme pravo govora pa to je nečuveno. Pa što je to? Je li to nekakvo privatiziranje vojske? - rekao je na pitanje da pojasni je li predsjednika optužio za državni udar.

- Što on bude više napadao Banožića, to će Banožić biti jači ministar. HV ima sve veći proračun u oba mandata moje vlade, vraćamo vojsku u Vukovar, Ploče, Sinj i Varaždin. Sa svime što smo napravili za status vojnika, nabavu naoružanja, borbenih aviona, to je projekt moje vlade, to je naša odluka, nije to napravila neka vlada.. on se nabacuje po HDZ-u. Da, HDZ je taj koji će HV-u osigurati sposobnost da ćemu takvu silu koja će odvraćati sve pretenzije prema našem teritoriju - kazao je.

- Sedam milijardi je proračun MORH-a. Naša pozicija je respekt prema HV-u, nije tu vlada ta koja generira konflikt. To nije prepirka nego odnos između bitnog i nebitnog, zakonitog i nezakonitog - dodao je Plenković.

- Ja sam neki dan rekao, je li jugo ili južina, to je ozbiljan problem i to ne naš problem. Nema prepirki oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Postoji procedura i nominiranje kandidatiknje, a ne nezakonito forsiranje kandidatinje u nezakonitoj proceduri. To nije prepirka. Kažem svima da pogledaju činjenicama u oči. Je li HDZ blokirao Dobronića? Nije. Na kraju smo donijeli odluku i podržali ga. Nismo isključivi, za dogovor smo. U konačnici, Hranj je imenovan zajednički. Šef obavještajne agencije također. Moramo to raščistiti, nema prepirka, ima zakonit pristup - rekao je.

Na pitanje treba li Hranj podnijeti ostavku, Plenković je rekao da mora vidjeti što se sve dogodilo.

- To moram sve vidjeti što je bilo. Ja ne mogu imati telepatiju o tome što se događa u Požegi dok sam ja ovdje - rekao je.

Podsjetimo, MORH je priopćio kako su predsjednik Republike Zoran Milanović i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Robert Hranj prekršili Zakon o obrani kada su ministru obrane Mariju Banožiću zabranili da se obrati na događaju u Požegi, zbog čega je zatražena Hranjeva ostavka.

Sezona je vrlo uspješna

Plenković se osvrnuo i na Dane hrvatskog turizma. Govorio je i o protekloj turističkoj sezoni, koju je nazvao vrlo uspješnom.

- Učinili smo maksimum po pitanju trajanja srca sezone. Kada je riječ o očuvanju radnih mjesta, u ogromnom iznosi, imajte na umu, dosad su ukupni troškovi covida 40 milijardi kuna. Mi smo dali 5 milijardi kuna za djelatnosti u turizmu ili usko povezane s turizmom, to su sredstva za 190.000 radnika koji su iz proračuna dobili plaće ili su na drugi način bili omogućeni da prebrode ovu krizu - rekao je.

Dodao je i kako je današnji sastanak bio vrlo uspješan.

- EK je danas u pismenoj proceduri donijela odluku o sredstvima za sanaciju šteta od potresa na Baniji. Hrvatskoj će biti odobreno 319 milijuna eura za Baniju, a oko 40 milijuna eura avansa će biti uplaćeno u proračun uskoro. Ukupno milijarda eura ide za Zagreb i Baniju za sanaciju štete od potresa - kaže.