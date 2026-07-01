Na suđenju bivšem ministru Mariju Banožiću svjedočili Biljana i Mario Skokić. Tvrde da su oni zvali 112, da na mjestu nesreće nije bilo kamiona i da “žele reći istinu”
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Tko su misteriozni Banožićevi svjedoci? Javili se nakon dvije godine i kažu: 'Ovo je istina'
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Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšemu ministru Mariju Banožiću za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. godine u kojoj je poginuo Goran Šarić. Nove Banožićeve odvjetnice od suda su zatražile ispitivanje bračnog para Biljane i Marija Skokića, koji su navodno prvi došli na mjesto nesreće, pa su ih na sud pozvali kao svjedoke. Podsjetimo, bračni par javio se dvije godine nakon nesreće.
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