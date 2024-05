Banožić prvi put o nesreći: 'Nisam pretjecao, a 0.2 promila je od alkohola za dezinfekciju'

Nisam ušao u sudski proces da bih iskrivio nešto što nije istina, ja želim da upravo struka kaže svoje i tako da fizika objasni kretanje vozila. Ne samo kretanje vozila, brzinu vozila, ali isto tako i trenutak, odnosno sam kut sudara i tada će se vidjeti da su mnoge stvari izrečene, a nisu točne, kazao je bivši ministar obrane Mario Banožić u svome prvom istupu u javnosti nakon sudara u kojem je poginuo 41-godišnji vozač i otac dviju djevojčica Goran Šarić. Ekskluzivni intervju je dao novinaru Andriji Jarku za RTL Dosje.

Banožić je optužen za izazivanje te nesreće prije šest mjeseci. U ranim jutarnjim satima, pri pretjecanju tegljača, Banožić se zabio u Šarićev automobil. U tom trenutku Banožić je još bio ministar obrane, a devet sati nakon nesreće premijer Andrej Plenković razriješio ga je ministarske funkcije. Uskoro je izbačen iz HDZ.

I sam Banožić teško je ozlijeđen u ovome sudaru, a sad je ustvrdio: "Nisam pretjecao, niti sam bio pod utjecajem alkohola. Izrazio je duboku sućut obitelji poginulog Šarića, te istaknuo kako je svjestan da će im ova nesreća obilježiti cijeli život. Stoga će im pomoći na sve moguće načine kako god bude mogao", rekao je.

- Točno se sjećam trenutka sudara. To jutro bile su moje redovne aktivnosti, već duži niz godina budim se ranije ujutro, doručak terapija, obaveze. Ovaj put nisu bile obaveze već tradicionalni lov kojim se bavim već godinama, kao čovjek koji pripada lovačkom svijetu. Vozio sam u pravcu Županje, nakon kamiona koji je vozio ispred mene nekih stotinjak metara, u suprotnom traku pojavljuje se kombi bijele boje koji u datom trenutku svojom stražnjom stranom prelazi u moju stranu, Je li se to dogodilo zbog kočenja, to ja sad u ovom trenutku ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi u moju stranu. Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim, prelazim na lijevo. Dakle, ono što sam rekao, to nije bio frontalni sudar, već više bočni, no neka to fizika pojasni. No do zadnjeg trenutka sam pokušavao da ne dođe do tog kontakta. Zadnje što sam mogao napraviti je stisnuti kočnicu i napraviti najbolje što mogu. Završio sam u suprotnoj strani - opisao je trenutak sudara Banožić.

Foto: Davor Javorović/Pixsell/

Kako je moguće da je došlo do sudara far o far, ako kažete da niste kočili, pitao je Jarak.

- Ako promatramo fiziku, nije bilo tako, malo je drugačiji događaj, što očekujem od vještaka da utvrde. Sudar bio u suprotnoj traci, ali neka vide kočenje, ako sam kočio kako sam pretjecao. Ako vam je zatvorena desna strana kako da kočim - odgovorio je Banožić koji inzistira na ponovljenom vještačenju.

Tvrdi i kako nije bio alkoholiziran, te da je test pokazao 0,0 promila alkohola u krvi. Tvrdi da 0,2 promila alkohola, što je objavljeno nakon nesreće, dolazi od etilnog alkohola koji je korišten pri dezinfekciji kad su mu vadili krv. To neka objasni medicinska struka, poručio je.

- Noć ranije bio sam na Gradskom odboru Vukovara, razgovarali smo o pripremi obilježavanja obljetnice Vukovara. Kući sam došao oko 21 sat, te sam oko 21.30 već bio s djetetom u krevetu. Nisam konzumirao alkohol, test je bio 0,0. Začuđen sam na informacije o 0,2, začuđen sam na sustav i zato želim da se promijeni. Da si neki član osoblja uslika dokument i pusti u javnost - rekao je Banožić koji smatra da su mediji objavili mnoge neistine, te da je cijeli policijski i pravosudni sustav bio pod pritiskom.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- To nije alkohol koji je izvađen moje krvi. Nije istina da sam bio na ikakvim lumpovanjima, potpuno trijezan i sabran, kao i svako jutro, pogotovo ne taj dan kad ću imati oružje u rukama - kazao je.

Na pitanje zašto nije imao vozača i zaštitare to jutro, na što je imao pravo kao ministar, odgovorio je da nije htio zloupotrebljavati državne povlastice za privatnu aktivnost, te da nikad nije koristio državne povlastice.

Istaknuo je i kako je nakon buđenja prvo ugledao bolnicu, bolničko osoblje i zaštitare. O smrti Gorana Šarića rekli su mu dva dana nakon buđenja. Tvrdi i kako je napravio sve po propisima. Na pitanje je li čudno to što ga nisu odmah priveli, odgovorio je:

- Ja sam prvih 13 dana bio u bolnici, došao kući i onda je odmah počeo pritisak kroz medije zašto ja nisam već uhićen i u pritvoru. Meni je bilo: Što činim krivo, tu sam, ne idem iz države. Policija kad je došla na vrata, pitao sam ih kad da dođem, možete sutra u 7 sati rekli su mi. Već sutra u 7 sam bio u PU Vinkovci. Imali smo razgovor, no zbog silnih terapija nisam mogao razabirati mnoge događaje a pogotovo od tog jutra. Neke interpretacije u medijima, ne mogu vjerovati - da sam bio pijan, da vozilo nije bilo homologizirano, da sam pretjecao - želim da istina izađe van - kazao je Banožić.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Otkrio je da je poznavao poginulog Gorana, "iz viđenja".

- Taj čovjek ima svoju djecu. Ta djeca će kroz odrastanje imati potrebu za ocem. Ono što mogu reći je da sam izrazio sućut i s obzirom na osjetljivost ove cijele priče tu bih završio - kazao je te na pitanje hoće li mu otići na grob dodao da nema problem s odavanjem počasti ljudima koji su stradali, "pogotovo u ovako jednom osobnom trenutku".

Plenković ga je još istog dana smijenio s funkcije ministra. Banožić je kazao da je to "zreo potez".

- S obzirom na i ovo sve što smo rekli, na gubitak ljudskog života. Drugo na osjetljivost cijele situacije. Ja sam već u prvim trenucima bio osuđen - kazao je pa dodao da je osuđen "od medija".

- Zašto to sada činiti, da kao predsjednik Vlade branite, kada jednostavno postoji uređena država, postoji sustav koji to treba činiti. I ja to očekujem i od pravosuđa i od policije i od vještaka da ovdje prije svega zbog istine se kaže što se dogodilo - objasnio je.

Da je bivši ministar, otkrio je tek sedam il osam dana poslije nesreće, rekao je. Banožić je otkrio kako mu se i dan danas mnoge kolege jave, popiju kavu i porazgovaraju.

- Nisam aktivan politički, rekao sam koji su moji pravi razlozi, ali definitivno nisam doživio to jedno odricanje - kazao je. Predsjednik Zoran Milanović nije ga nazvao, a kaže, njegov poziv nije ni očekivao.

- U trenutku kada tijela trebaju neovisno raditi upravo prema onome što struka nalaže, raditi na jednom događaju koji je prije svega trebao pokazati istinitost zbog samih, ne samo posljedica koje će nastati kroz pravosudni proces, ne samo odluka koje će se dogoditi, nego jednog ljudskog poštovanja prema stradalima, prema članovima obitelji, on je to bešćutno radio u medijima. Dakle, ne možeš biti toliko očajan da uzmeš ovako jedan nesretan događaj i da ga koristiš u javnosti - rekao je o Milanoviću.

Otkrio je i što će raditi nakon što prođe dužnosnička povlastica 6+6.

- Ono što imam to je da nekolicina ljudi, gospodarstvenika, odnosno poduzetnika se javilo i reklo kada zdravstveno stasam da računaju da ćemo sjesti i razgovarati - dodao je bivši ministar te dodao da dok god ovaj proces nije završen, nije mu mjesto u društveno-političkom životu. Vjeruje u pravosuđe, kaže te će poštivati odluku koju donesu. Banožiću prijeti i do osam godina zatvora, a kaže da će, ako bude kazne, prihvatiti ju i odraditi.

Svjestan je da ga je nesreća obilježila za cijeli život.

- Zato sam rekao da tražim istinu. Ja nisam ušao u sudski proces da bih iskrivio nešto što nije istina - rekao je.

Obitelji poginulog Gorana Šarića ponovio je svoju duboku sućut te rekao da će nastojati pomoći im u životu koliko god može.