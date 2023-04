Banožić uzvraća Milanoviću: 'Imamo predsjednika koji laže, smeta mu što mi ulažemo u HV'

Ovo je agresija predsjednika Milanovića na javnost. Tumačenje opet zakona kako se njemu u kojem trenutku svidi. Jasno pitanje za Ured predsjednika i Milanovića kao premijera - zašto on nije tražio mišljenja od predsjednika Josipovića kad je išao s izvješćima 2013. i 2015. godine i da li je isto kao premijer išao s izmjenama Zakona o obrani i 2013. godine ukinuo traženje mišljenje Ureda predsjednika za odluke koje idu u Sabor? Dakle, to je izmjena Zakona koju je on donio, samo mu sada ne odgovara pa ide javnost slagati da nešto nije u skladu sa zakonom, poručio je ministar obrane Mario Banožić odgovarajući predsjedniku i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga Zoranu Milanoviću, koji se obrušio na njega jer je u Sabor poslao izvješće o obrani za 2021. bez da je prije toga tražio njegovo mišljenje na njega.

To je, naglasio je Milanović u priopćenju, protuzakonito i protuustavno. Uz to je ministra optužio i da mu je izvješće puno propusta i da je neistinito jer, ističe, falsificira činjenice.

- To da nije u skladu sa zakonom je ista ona priča kao za EUMAM (misija vojne pomoći Ukrajini, op.a) i onda ja ovako odem u povijest, izvučem sve odluke van i kažem lijepo - 2012., 2013. nije uopće tražio mišljenje, a onda je čak u Zakonu promijenjeno i zna valjda zašto je to promijenio. I onda danas ide ovako nešto reći javnosti, to je sramota, imamo predsjednika koji laže - naglasio je ministar.

'Imamo predsjednika koji laže'

Odbacuje Milanovićeve tvrdnje da je išta "frizirao" u izvješću.

- U njemu su jasno podaci koji se u pravilu pronalaze već i u otvorenim izvorima, a koji jasno govore i o stanju u Hrvatskoj vojsci po pitaju broja ljudi, događajima koje smo imali, nabavama koje su obavljene sukladno zakonskim procedurama. Nemate vi tu što frizirati i slagati jer je to ono što je. Stanje koje se odnosi na materijalno-tehničke resurse nisu dio ovog izvješća zato što je riječ o klasificiranim podacima, koji se jednostavno ne iznose van s obzirom na okruženje u kojem živimo. To je uvijek bilo tako, nije Banožić ništa skrivao - kazao je.

Upitan je li obrambena sigurnost države ugrožena, Banožić je poručio da nije.

- Ne znam zašto se on kao predsjednik i Vrhovni zapovjednik uporno trudi pokazati u javnosti da je, ne znam koju to poruku šalje i kome. Ako imate načelnika Glavnog stožera, Glavni stožer, Ministarstvo obrane, koji su dobro upoznati sa situacijom, svjesni činjenice da se 20 godina nije ulagalo u HV, radimo na tome i to se jasno vidi u izvješće, porat s 4,9 milijuna na 7,6 milijuna u 2021. s daljnjom tendencijom rasta materijalnih resursa, a to njemu očito smeta. Pogotovo kad se podvuče crta u njegovu mandatu kad nije apsolutno ništa učinio za HV i sad se usudi prozivati nekoga tko je učinio - istaknuo je.

Upitan za ponovno okupljanje vojnih zapovjednika na Pantovčaku te je li on voljan razgovarati, Banožić je kazao kako Milanović politizira vojsku.

- Saziva zapovjednike, onda radi nekakve performanse poslije toga gdje im objašnjava kako je on nešto zaključio, a čovjek realno ne zna kako sustav funkcionira. To se vidi po tome što tumači zakone kako želi, a ne onako kako je u interesu za HV. U interesu za HV definitivno nije da su na naslovnicama svaki dan, što on čini. I dokle god se tako ponaša, ne pojavljujem se na događajima s njim, ne želim da mu Mario Banožić bude izgovor za njegovo ponašanje. Ono što mogu napraviti jest sjesti s načelnikom Glavnog stožera i zapovjednicima, raditi na studijama, strategiji, DPR-u, izmjenama zakona, skromno, u tišini. A on ove performanse koje radi gore sa zapovjednicima da bi pokazao svoju nekakvu veličinu lika i djela, nije pokazao ni na jedan drugi način - rekao je.

'Black Hawkovi nisu prizemljeni,indikatori s određenim greškama postoje, rješava se'

Na pitanje zašto javnost nije izvijestio u kakvom su stanju dva od četiri američka Black Hawka, a koja su prizemljena zbog određenih tehničkih problema i je li točno da čeka američke tehničare da ih poprave, Banožić je poručio kako ta teza nije točna.

- Prema podacima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, na dva Black Hawka primijećeni su određeni indikatori, koji mogu upućivati na određeni problem. S obzirom da su u garancijskom roku, zatraženo je upravo to otklanjanje kako ne bi sutra možda bilo nekih problema izvan garantnog roka. Nisu prizemljeni. Otklonjeni su, već je jedna situacija riješena, bit će riješena i druga. Potpuna sposobnost HRZ-a nije upitna, prema izvješću zapovjednika - naglasio je.

Na opasku da je upravo priznao da postoji određeni tehnički problem, ministar je istaknuo kako je priznao kako postoji indikator, a tako i jamstveni rok u kojem se želi otkloniti potencijalni problem.

- Nemamo problem unutar HRZ-a na helikopterima, indikatori s određenim greškama postoje, što je normalno da se događa, uz pomoć naših saveznika i tehničara se rješavaju stvari - rekao je ne želeći reći radi li se o kupljenim ili doniranim helikopterima.

Na pitanje je li HRZ ikad preuzelo u uporabu ta dva helikoptera koja su naknadno došlo, Banožić je rekao kako je to materijalno-tehnički podatak, klasificirani, i da ne može o tome govoriti. Nije htio otkriti ni kad će helikopteri u Ukrajinu.

- Nisam rekao kada s razlogom - kazao je.

Nije htio reći niti je li se sad javio za APN.

- Jasno sam komunicirao to, imam mišljenje Povjerenstva za sukob interesa da nikoga ne ugrožavam niti ću ugroziti, a isto tako ne komuniciram ovo u javnosti, sve ću navesti jasno u imovinskoj kartici, kao i do sada - kazao je.

'Debeljak odugovlači s odgovorom je li u stanju završiti obalne ophodne brodove'

Za vrijeme Milanovića kao premijera potpisan je ugovor o obalnim ophodnim brodovima, a četiri još uvijek nisu dovršena. Upitan što je on napravio da se ta priča u Brodosplitu okonča i je li prije koji tjedan razgovarao s Tomislavom Debeljakom dok je bio u Splitu o tome, Banožić je naglasio kako se nikada s Debeljakom nije našao izvan službenih sastanaka.

- Ja sam u Splitu bio sa studentima forenzike, održao sam predavanje i otišao. Pogotovo kad je u cijelom procesu je angažirano državno odvjetništvo s ciljem pozitivnog završetka ove cijele priče za RH ne pada mi na pamet naći se s nekim, da li iz Brodosplita ili s Debeljakom, a da za to državno odvjetništvo ne zna. Imamo jasno formirane ugovore, aneks ugovora, Zakon o obveznim odnosima, državno odvjetništvo je tu i ono što mi činimo je da jednostavno dobijemo napokon jasan odgovor da li su oni u stanju završiti te brodove ili ne - poručio je pa ga novinari pitali kako još, nakon godinu dana, nije dobio odgovor dok Debeljak istovremeno traži dodatnih 35 milijuna eura.

- Na temelju čega da mu se odobri 35 milijuna kad je temeljem istog tog zakona kad je ugovor potpisan dobio maksimum? Treba samo jasan odgovor je li u stanju završiti ili ne i na tome odugovlači - rekao je.

Na pitanje li točno da je Brodosplit, odnosno BSO, upisan u registar kao vlasnik brodova i boji li se mogućnost da ih pokušaju prodati mimo države, ministar je naglasio kako su upravo kroz suradnju s državnim odvjetništvom otklonili tu mogućnost.

- I samo državno odvjetništvo je predložilo da se postupak kojim su upisani brodovi poništi jer jasno u zakoniku o brodovima piše da su brodovi koji se izgrađuju u vojnu namjenu u vlasništvu RH - rekao je.

