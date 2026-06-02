Banožićeve odvjetnice na sudu: Vještak je proturječan! Imamo pravo na svog vještaka

Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću za prometnu nesreću u kojoj je poginuo otac dvoje djece Goran Šarić. Proces koji traje već tri godine obilježili su mnogi istražni i pravosudni manevri zbog kojih Banožić, ni nakon okončanja dokaznog postupka, još nije iznio svoju obranu. To se trebalo dogoditi na današnjem ročištu na koje je bivši ministar došao s dvije nove odvjetnice iz Zagreba, Sandrom Marković i Marijanom Tomić, koje je angažirao nakon što je otkazao zastupanje dosadašnjoj odvjetnici Kseniji Vržina. Naime, na samom kraju suđenja Mario Banožić i njegova obrana željeli su da se na sudu sasluša bračni par Biljana i Mario Skokić koji je, navodno, kobnog jutra kada se dogodila nesreća, prvi došao na mjesto događaja i pozvao 112 službu.

Banožićeva obrana smatra da oni imaju bitna saznanja o tome tko je i na koji način sudjelovao u nesreći, ali je najbitnije da oni tvrde kako na mjestu događaja nije bio vozač kamiona Mirko Đalić, čije se svjedočenje smatra ključnim u ovome postupku obzirom da on jedini tvrdi da je Banožić izazvao nesreću kada je krenuo obilaziti njegov kamion po magli i lošem vremenu.

Kako je sutkinja odbila saslušanje predloženih svjedoka, smatrajući ih nerelevantnima, Banožić se odlučio pokrenuti privatnu tužbu protiv Đalića smatrajući da on zapravo laže.

Nove su odvjetnice, nakon što su odabrane, od suda zatražile vrijeme za proučavanje spisa, a danas su, očekivano, na sud došle s novim dokaznim prijedlozima koje su, kako su odmah na početku istaknule, sude poslale emailom u 9 ujutro, iako je rasprava zakazana za 9.30. sati. Radi se o podužem podnesku tiskanom na oko 10-tak strana, koji su tek sada uručeni zamjenici državnog odvjetnika te opunomoćeniku obitelji.

"Obzirom da sada formalno krećemo iz početka ističemo da obrana od početka zahtjeva uvid u neke stvari u spisu. Predmet Banožić je jedni u mojoj karijeri u kojemu braniteljima nije omogućen uvid u cd i medije na kojima su zabilježene fotografije s nesreće. Banožić je jedina osoba koji je od suda dobio zabranu uvida u spis. Mi formalno pravo imamo pravo uvida u spis koji ima preko 800 stranica i kojega smo cijelog kopirali kako bismo vidjeli ima li u njemu fotografije koju je prometni vještak dobio prilikom vještačenja, a to je jedna fotografija koja pokazuje brzinomjer Šarićevog Mercedesa. I te fotografije nema u spisu kao ni ostalih slika s dvd i cd medija. Zašto ta dokumentacija nije priložena u spisu, što je tražila i odvjetnica Vržina, a o čemu državno odvjetništvo nije donijelo nikakvu odluku. Ni optužno vijeće nije dalo obrani uvid u te medije, nego su samo dali mogućnost obrani da se uvid u to omogući u kasnijoj fazi postupka, a to je sada ta faza" počela je obrazlagati zahtjeve obrane odvjetnica Marijana Tomić

Istaknula je kako se ne slaže s tvrdnjom suda da se radi o nevažnom dokaznom prijedlogu.

"Pravo uvida u spis ne smije biti formalno, ne može ODO donijeti odluku da će u spis od 150 fotografija ići tek 30, jer su druge nevažne po njihovom mišljenju. Mi želimo vidjeti sve i odlučiti koje fotografije idu u prilog obrani. Time se grubo krši pravo na pravično suđenje" ističu Banožićeve odvjetnice koje su rekle i kako je nalaz saslušanog prometnog vještaka sporan.

"Nalaz vještaka je nejasan, proturječan sam sa sobom, protivno svim pravilima prometne struke. Angažirali smo nezavisnog vještaka Robert Spudića koji je našao sve manjkavosti Repušićevog vještačenja. Mi smo stranke u postupku i imamo pravo, kao i ODO, tražiti svoje vještake. EU sud za ljudska prava kaže da obrana ima mogućnost kvalitetno osporavati nalaze druge strane što znači da i mi imamo pravo na svoga vještaka. Ne možemo ići s tezom da je nalaz našeg vještaka nerelevantan jer je privatan. Repušić je kao jedini parametar koristio mjesto kazaljke na brzinomjeru, a ona može stati na bilo kojem mjestu uslijed niza drugih okolnosti i oštećenja na autu. To nije relevantan podatak. On pogrešno utvrđuje trag broj jedan - prednji desni ili prednji lijevi kotač, a to je startna pozicija mog branjenika i nama veoma bitna. Čak i vještak Jeđud govori drugačije jer je on osoba koja je fiksirala tragove na mjestu nesreće. Repušić nije napravio prostornu analizu vozila neposredno prije prometne. Dakle, bez točne brzine vozila Šarića i prvog traga kotača mi ne možemo doći do ničega. Ajmo vještačenje napraviti na Prometnom fakultetu u Zagrebu jer to je ustanova na koju nitko u sudnici nema utjecaj" kazala je odvjetnica dodajući kako traže saslušanje ranije predloženih svjedoka Biljane i Marija Skokića koji su se sami javili Banožićevoj odvjetnici kao osobe koje su bile prve na mjestu nesreće i koje su nazvale 112.

"Ne pozivamo ih da pričaju bajke. Imamo izlistanje poziva s 112 gdje je evidentirano da su primili dva poziva Biljane Skokić" dodaje odvjetnica i ističe kako je obrana stalno u poziciji da dokazuje da Mario Banožić nije kriv.

Također su predložili i saslušanje Marine Nestić, vještakinje za toksikologiju.

"Sud je prvo odbio toksikološko vještačenje, a onda je to ipak prihvatio kroz kombinirano vještačenje na okolnost pijanstva oštećenog i njegovo nevezivanje pojasom. Na raspravu je došao vještak Davor Majer koji je dao svoje mišljenje ali je na toksikologiju rekao da to nije njegova domena, nakon čega sud donosi rješenje da nema potrebe za daljnjim toksikološkim vještačenjem, što je nama nevjerojatno. Marina Nestić kaže da je s 2.06 alkohola osoba u pijanom stanju, nesposobna za vožnju automobila, bitno smanjene sposobnosti, dezorijentirana, vrijeme reakcije joj je produženo.. To se mora točno utvrditi kako bi se saznali da li je kretanje Šarićevog vozila moglo biti onako kako u obrani opisuje Mario Banožić, da je vozio cik-cak" traže dalje Banožićeve odvjetnice.

Referirale su se i na izjave Mirjane Šarić. supruge Gorana Šarića, koja je na sudu rekla da je od od Allianz osiguranja dobila neki iznos i da je to uvjetna isplata.

"Mi smo tražili podatak koji je iznos isplaćen i isplaćeno joj je 183.733 eura i Allianz je rekao da ta isplata nije uvjetovana" dodale su.

Svim tim novim dokaznim prijedlozima suprotstavila se zamjenica tužitelja, kao i zastupnik obitelji.

"Ustavno i konvekcijski pratimo obranu i šokirani smo da se ODO protivi pravu na pravično suđenje Banožića. Imamo navedene prakse europskog suda koje su žive u sudnicama RH. Privatnim vještačenja jedino možemo parirati u stručnom smislu i ODO to zna" zaključile su odvjetnice, a sutkinja Davorka Rukavina prekinula je suđenje na 45 minuta kako bi vijeće donijelo odluku o predanim zahtjevima.

"Sud je prihvatio prijedlog obrane da im se dostave fotografije na CD i DVD-u jer je vještak doista temeljio svoj nalaz na fotografiji koje nema u spisu. Prihvaća se svjedočenje Biljane i Marija Skokića jer je zabilježen njihov poziv prema centru 112.

Odbija se prijedlog za toksikološko vještačenje, kao i čitanje nalaza Roberta Spudića jer će vijeće donijeti odluku o provođenju novog kombiniranog medicinsko-prometno-toksikološkog vještačenja. Odbija se prijedlog tražena izjave od Alianz osiguranja vezano za isplaćene iznose" priopćila je odluku vijeća sutkinja Rukavina.