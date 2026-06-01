Anđelina H. (23) i Roko K. (23) bili su u ljubavnoj vezi. On je još gajio emocije prema njoj pa je pristao na njezinu molbu poslati SMS
Fatalna Anđelina sve osmislila: Dvojac oko 3 sata zapalio aute, već u 15 sati policija ih locirala
Nekih dvanaest sati nakon što je vatra progutala dva Lamborghinija poduzetnika (63), koji nije pristao uplatiti im sedam milijuna eura u kriptovalutama, i još četiri parkirana automobila te oštetila fasadu s tri strane zgrade u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici, istražitelji su već kucali na vrata unajmljena stana u Kolodvorskoj ulici. Ekipa mladih iznuđivača na čelu s Anđelinom H. (23) dosjetila se spojiti plahte i, vidi se na ekskluzivnom videu koji smo objavili, pobjeći kroz prozor stana na 2. katu. Prvo se niz plahte spustio mladić u plavim kratkim hlačama i crnoj majici, a odmah za njim i djevojka. Nakon silaska daje pet mladiću koji je dolje čeka. Potom ona u letu hvata psa kojeg netko baca kroz prozor direktno njoj u ruke. Muškarac i žena koja u naručju drži psa odlaze, a za njima se spušta i treći muškarac, no plahte popuštaju i on pada na pod. Riječ je, čini se, o Luki K. (21), kojega su na Županijski sud u Velikoj Gorici u nedjelju doveli s gipsom na nozi.
