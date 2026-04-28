Banožiću opet odgodili suđenje. Evo kakav je 'manevar' izveo

Još je jednom odgođen nastavak suđenja bivšem ministru obrane Mariju Banožiću na Općinskom sudu u Vinkovcima. Ovoga puta je to stoga što je, iz nepoznatih razloga, otkazao punomoć o zastupanju svojoj dosadašnjoj odvjetnici Kseniji Vržina te se odlučio uzeti druge dvije iako je dokazni postupak na sudu okončan i preostaje još samo da on iznese svoju obranu. Za nove je odvjetnice odabrao Sandru Marković i Marijanu Tomić iz Zagreba; obje su poznate po tome što su zastupale klijente u 'zvučnim' parnicama. Naime, Marković je zastupala jednu uhićenu obitelj u slučaju 'Zambija', a Marija Tomić branila je Nikolu Petrača u aferi 'mikroskopi', kao i pomoćnika ministrice kulture Davora Trupkovića u slučaju primanja mita.

Banožić je još sredinom travnja, nekoliko dana prije zakazanog ročišta na sudu na kojemu je trebao dati svoju obranu i potom biti osuđen, otkazao punomoć Kseniji Vržini o čemu je ona izvjestila sud. Nije željela reći zbog čega više ne zastupa Banožića. Rasprava je odgođena. Nova je bila zakazana za 29. travnja no, sada ponovo, par dana prije, na sud dolazi obavijest da Banožić ima nove zastupnice o čemu su one i obavijestile sud. Rasprava se ponovo odgađa. Nova je zakazana za 2. lipnja.

Sve se događa nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odbio na sudu izrečen prijedlog Banožića i njegove odvjetnice Vržina da se iz kaznenog postupka izuzme županijski državni odvjetnik u Vukovaru Miroslav Šarić, kao i općinski državni odvjetnik u Vinkovcima Ilija Gregić. Naime, Banožić smatra da su oni krivi što se u istrazi prometne nesreće u kojoj je on pretjecanjem ubio čovjeka u vozilu s kojime se sudario nisu razotkrile sve okolnosti i činjenice. Banožić smatra da glavni svjedok optužbe, vozač kamiona kojega je pretjecao, na sudu nije govorio istinu. On je otkrio da postoje još dva svjedoka koji su sve vidjeli, ali ih sud nije uzeo u obzir jer do sada o tome nikada nikome nisu govorili. Banožić stoga smatra da se protiv njega vodi pristran sudski postupak i zato je tražio izuzeća navedenih državnih odvjetnika.

Osim toga je i podigao kaznenu prijavu protiv vozača kamiona Mirka Đalića, ali i nepoznatih osoba iz redova policijskih istražitelja koji su, po Banožićevom mišljenju, obavili očevid nesreće s puno propusta.

I te su kaznene prijave odbačene, ali Banožić ne odustaje od progona Mirka Đalića pa je protiv njega podnio privatnu tužbu navodeći da je Đalić na sudu govorio neistinu i time mu nanosi štetu. Svoje tvrdnje potkrijepljuje činjenicom da je Đalić u tri navrata davao različite iskaze o nesreći.

Sasvim je jasno da se Banožić trudi na sve moguće načine odgoditi svoj iskaz o prometnoj nesreći i bar još na neko vrijeme izbjeći presudu. Pitanje je samo kamo ga mogu odvesti svi navedeni manevri.

Otkazao je Vržini, a uzeo dvije nove odvjetnice na samom kraju postupka.

Odlučio se privatno tužiti vozača kamiona Đalića i o tome sada odlučuje sud, odnosno sudac istrage. Ukoliko sudac istrage prihvati tužbu i odluči da se provede saslušanje vozača Đalića, moguća su dva scenarija; da Đalić na tom saslušanju iznosi svoju obranu, pri čemu se može dogoditi i to da prizna da je lagao na sudu ili iznio paušalne informacije, ili se brani šutnjom. Nakon toga su ispunjene pretpostavke da Banožić, kao privatni tužitelj, preuzme progon protiv Đalića i podnese optužnicu na Općinski sud u Vinkovcima.

Potom optužno vijeće odlučuje hoće li potvrditi optužnicu ili ne. Ako potvrdi, ide se na klasično suđenje u kojemu će na raspravama Banožić nastupati kao tužitelj.

- Vrlo je vjerojatno da Branožić želi doći do scenarija da sud potvrdi optužnicu protiv vozača kamiona, čime će njegove nove odvjetnice na aktualnom suđenju protiv njega moći isticati prigovore da je riječ o svjedoku koji nije vjerodostojan jer se protiv njega vodi kazneni postupak protiv postojanja sumnje u davanje lažnog iskaza. No, upitno je do kakvog ishoda to može dovesti - pojasnio nam je jedan pravni stručnjak tajnu Banožićevih manevara za izbjegavanje presude.