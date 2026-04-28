Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede

U ponedjeljak, 27. travnja, u Zagrebu je došlo do pokušaja ubojstva maloljetnika, izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava zagrebačka.

- U ponedjeljak, 27. travnja, oko 22:40 u Gajnicama, Park 101. brigade Hrvatske vojske, u parku, prema dosad utvrđenom, nepoznati je počinitelj nakon fizičkog sukoba, oštrim predmetom ozlijedio maloljetnika - navode iz policije.

Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

- Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku - pišu iz policije...