UŽAS U GAJNICAMA
Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede
U ponedjeljak, 27. travnja, u Zagrebu je došlo do pokušaja ubojstva maloljetnika, izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava zagrebačka.
- U ponedjeljak, 27. travnja, oko 22:40 u Gajnicama, Park 101. brigade Hrvatske vojske, u parku, prema dosad utvrđenom, nepoznati je počinitelj nakon fizičkog sukoba, oštrim predmetom ozlijedio maloljetnika - navode iz policije.
Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.
- Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku - pišu iz policije...
