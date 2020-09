Barišić više nije predsjednik HDZ-a Zagrebačke županije!

Budući da je podnio ostavku na dužnost predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije, Županijski odbor će iz svojih redova izabrati vršitelja dužnosti, javili su iz HDZ-a

<p>HDZ-ov saborski zastupnik <strong>Dražen Barišić </strong>uhićen je u sklopu istrage USKOK-a o aferi Janaf, a iz Hrvatske demokratske zajednice otkrili su kako je dao ostavku na dužnost predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije.</p><p>Ranije je i jedan od čelnih ljudi stranke, Gordan Jandroković, najavio kako će Barišićevo članstvo u stranci biti suspendirano do kraja istrage ili do kraja cijelog postupka.</p><p>Priopćenje stranke prenosimo u cijelosti:</p><p><em>"Dražen Barišić dao je ostavku na dužnost predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije. Podsjećamo kako je Barišić svoj saborski mandat stavio u mirovanje, te povjerio obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika Velike Gorice svom zamjeniku.</em></p><p><em>Budući da je podnio ostavku na dužnost predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije, Županijski odbor će, kao nadležno tijelo, iz svojih redova izabrati vršitelja dužnosti predsjednika do izbora novog vodstva Županijske organizacije."</em></p>