<p>To nije dobro i očekujem od mjerodavnih državnih institucija da utvrde što se dogodilo i da pronađu krivce. Jer ako nam svaka istraga na kraju bude probijena, onda to upućuje na to da nešto unutar institucija koje se time bave nije posloženo kako treba, rekao je HDZ-ovac <strong>Gordan Jandroković</strong> za<a href="https://vijesti.hrt.hr/657241/jandrokovic-u-emisiji-s-markova-trga" target="_blank"> HRT</a>.</p><p>Dotakao se i predsjednika<strong> Zorana Milanovića</strong> koji je rekao kako je trebalo osumnjičene uhititi ranije. Jandroković kako nije njegov posao uhititi nekoga.</p><p>Jandroković smatra da nije nužno loš početak to što su tri zastupnika ostala bez imuniteta jer je to pokazatelj da država funkcionira i da nema nedodirljivih.</p><p><strong>Barišićevo</strong> članstvo u HDZ-u bit će suspendirano do završetka istrage ili cijelog postupka, otkrio je Jandroković i nadodao kako je bitno da se ne generalizira jer je samo jedan akter HDZ-ovac, a ima ih i iz ostalih političkih opcija.</p><p>- Čini mi se da zakonodavni okvir nije loš i da se mnogo toga može napraviti, ali činjenica je da neki procesi traju jako dugo, da nekad postoje neke odluke koje je teško zdravorazumski objasniti i upravo iz tog razloga Vlada i najavljuje promjene i donošenje novog plana za borbu protiv korupcije - rekao je Jandroković te natuknuo da je sad red na pravosuđu da obavi svoj dio posla.</p><p>Jandroković je komentirao i rad nedjeljom rekavši da treba naći balans između prava na rad, ali i prava na odmor i neradnu nedjelju. Dodao je da je njegovo mišljenje kako bi trebale raditi samo službe koje su nužne i, uz eventualno neke iznimke, osigurati da ljudi taj dan mogu provesti s obitelji.</p><p><br/> <br/> <b>Dotakao se i riječke instalacije</b></p><p><b>- </b>Što se tiče politike, to je meni jedna plitka politička provokacija, a što se tiče umjetnosti niti mi je to kreativno, niti maštovito niti zabavno - rekao je Jandroković za <a href="https://vijesti.hrt.hr/657241/jandrokovic-u-emisiji-s-markova-trga" target="_blank">HRT</a>.</p>