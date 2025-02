PLUS+

LJUBI MUSKA PLUS+

Foto: PIXSELL/Dijana Novak Krešić

Bartulica je postao svojevrsna hrvatska inačica političkog Foresta Gumpa: dobrodušno plovi političkim vodama, od ljevice do desnice, od liberala do konzervativaca, od atentatora do nacista, piše Klauški u Expressu