Obavijesti

News

Komentari 0
UTVRĐUJU ŠTETU

Baterija električnog romobila izazvala požar kuće u Strmcu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Baterija električnog romobila izazvala požar kuće u Strmcu
Foto: PU primorsko-goranska

Obavljenim očevidom utvrđeno je da je požar najvjerojatnije izbio u sobi zbog tehničkog kvara na bateriji za električni romobil. Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, priopćila je PU zagrebačka

Požar kuće u Strmcu kraj Samobora izbio je zbog kvara na bateriji električnog romobila, izvijestila je u srijedu zagrebačka policija.

Do požara u kući u vlasništvu 68-godišnjakinje došlo je u ponedjeljak oko 11.35 sati u Ulici Kralja Tomislava. Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo. 

ČAĐAVICA VIDEO Vatrogasac išao gasiti požar kraj Slatine pa kamionom sletio s ceste: 'Samo je natučen'
VIDEO Vatrogasac išao gasiti požar kraj Slatine pa kamionom sletio s ceste: 'Samo je natučen'

Obavljenim očevidom utvrđeno je da je požar najvjerojatnije izbio u sobi zbog tehničkog kvara na bateriji za električni romobil. Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, priopćila je PU zagrebačka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'
DVA DOKUMENTA

Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'

Vještačenja koja je objavio tjednik Nacional je naručio predstavnik stanara Branko Miodrag iz susjedne zgrade koji je obuhvaćen optužnicom protiv novinarke Danke Derifaj jer je pustio novinare na pjevačevu terasu
Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'
ŽIVOT U AGONIJI

Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'

Svjetlana Kalanjoš (39) iz okolice Murskog Središća zbog metaboličkih i hormonalnih bolesti prikovana je za krevet. ‘Samo želim ustati i prošetati’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025