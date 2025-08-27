Baterija električnog romobila izazvala požar kuće u Strmcu

Požar kuće u Strmcu kraj Samobora izbio je zbog kvara na bateriji električnog romobila, izvijestila je u srijedu zagrebačka policija.

Do požara u kući u vlasništvu 68-godišnjakinje došlo je u ponedjeljak oko 11.35 sati u Ulici Kralja Tomislava. Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo.

Obavljenim očevidom utvrđeno je da je požar najvjerojatnije izbio u sobi zbog tehničkog kvara na bateriji za električni romobil. Visina materijalne štete zasad nije utvrđena, priopćila je PU zagrebačka.