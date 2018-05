'Bauk na izbore neće izaći već će se sakriti iza neke suknje'

U emisiji RTL Direkt gostovao je SDP-ovac Ranko Ostojić, protukandidat Davora Bernardića za predsjednika SDP-a i, ako ispuni uvjete, kandidat za predsjednika Županijskog odbora SDP-a splitsko-dalmatinske županije.

- Baš o njemu govorim. Baš je od njega licemjerno da osoba koja godinu dana nije bila sposobna sazvati Županijski odbor, da proziva nekoga za nedisciplinu. Ono u što sam siguran je da Bauk neće izaći na izbore, da neće imati hrabrosti, da će se vjerojatno sakriti iza neke suknje ili skuta, a ono što je isto tako sigurno da neće sazvati Županijski odbor o kojem pričamo, a na kojem bi se raspisali izbori. Čekat će vjerojatno da to netko drugi napravi. To je jedna žalosna stvar i moram reći nažalost, odstupa se i od Statuta i pravila. Kad matematičar to počne podređivati izbornom rezultatu, ono što njemu odgovara i to radi redovito, onda, nažalost, dobijemo ovakvu situaciju - rekao je Ostojić o Arsenu Bauku.