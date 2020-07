Bauk: Nadam se da ćemo dobiti više od 56 mandata na izborima

Ocijenio je kako su ovi izbori isforsirani, ali Restart koalicija ide na pobjedu jer, kako je rekao, Hrvatskoj trebaju promjene i nova Vlada koju će voditi SDP...

<p>Nositelj liste Restart koalicije u 10. izbornoj jedinici <strong>Arsen Bauk</strong> izjavio je u petak kako se nada da će ta koalicija na izborima osvojiti više od 56 mandata te je istaknuo kako je zapanjen odlukom Državnog izbornog povjerenstva u vezi s pravom glasovanja građana u samoizolaciji ili onih pozitivnih na korona virus. </p><p>- Nadam se da ćemo dobiti više od 56 mandata, koliko nam daje anketa RTL -a, tj. agencije Promocija plus. Ankete su dobar pokazatelj trendova i na kraju ćemo vidjeti na izborima koliko su uspjeli pogoditi - rekao je Bauk na završnoj predizbornoj konferenciji za novinare na splitskoj Rivi.</p><p>Ocijenio je kako su ovi izbori isforsirani, ali Restart koalicija ide na pobjedu jer, kako je rekao, Hrvatskoj trebaju promjene i nova Vlada koju će voditi SDP.</p><p>Izrazio je zapanjenost odlukom Državnog izbornog povjerenstva u vezi s pravom glasovanja građana u samoizolaciji ili onih koji su pozitivni na korona virus.</p><p>- Želim izraziti svoju zapanjenost na koji je način Državno izborno povjerenstvo olako odlučilo uskratiti glasačko ustavno pravo građanima koji su ili u samoizolaciji ili su pozitivni na koronavirus ili su u domovima za starije - rekao je Bauk.</p><p>Kritizirao je predsjednika Vlade Plenkovića, koji je izjavio kako nije vrijeme za eksperimente u Hrvatskoj.</p><p>- Kada premijer kaže da nije vrijeme za eksperimente, potpuno je u pravu, ali imali smo najprije eksperiment s Vladom HDZ-a i Mosta, onda eksperiment s vladom HDZ-a i HNS-a i žetona, a na kraju smo imali eksperiment s dvoznamenkastim brojem ministara koji su morali otići zbog sumnje na korupciju - rekao je Bauk.</p><p> Na novinarsku opasku da su ga iz Parka prirode Biokova demantirali u vezi s njegovom izjavom da prekjučer otvorena Nebeska šetnica nema uporabnu dozvolu, Bauk je rekao kako mu je žao što je "imao krivu informaciju".</p><p>Kandidat Restart koalicije u 10. izbornoj jedinici<strong> Branko Grčić</strong> izrazio je čuđenje što je HDZ u toj izbornoj jedinici za nositelja liste postavio ministra zdravstva Vili Beroša jer je upravo u toj izbornoj jedinici epidemija, kako je rekao, "napravila najveću štetu".</p><p> - Uopće mi nije jasno kako i zašto je HDZ upravo ministra Beroša predložio za nositelja liste u 10. izbornoj jedinici jer vas mora podsjeti da je zdravstvena kriza Covida napravila najveću štetu upravo na ovom prostoru - 48 ljudi je umrlo na prostoru 10. izborne jedinice od 110 u cijeloj Hrvatskoj - rekao je.</p><p>Istaknuo je da je upravo u SDŽ bio je najveći skandal u upravljanju koronakrizom jer je 18 ljudi iz Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu izgubilo život pod dosad nerazjašnjenim okolnostima. Ako je igdje ministar Beroš mogao nositi listu, to svakako nije trebalo biti u 10. izbornoj jedinici", rekao je Grčić.</p><h2>Grčić: Država grca u minusima, kad formiramo Vladu, oprostit ćemo porezni dug privatnim iznajmljivačima</h2><p>Govoreći o trenutačnim ekonomskim pokazateljima, istaknuo je da država "grca u minusima".</p><p> - Na kraju lipnja deficit u državi je bio gotovo 20 milijardi kuna, a 24 milijarde je planirano za cijelu godinu. Prava kriza tek dolazi u srpnju, kolovozu, rujnu - turizam je u ta tri mjeseca 70 posto godišnjeg turizma, a to vam je više od 10 posto pada cijelog BDP-a u Hrvatskoj samo na osnovi pada dolazaka i noćenja u turizmu - upozorio je Grčić.</p><p>Dodao je kako će Restart koalicija čim sastavi Vladu oprostiti porezni dug više od 110.000 privatnih iznajmljivača u Hrvatskoj.</p><p>Grčić je zabrinut što neki ljudi neće moći ostvariti biračko pravo, što, po njemu, dovodi u pitanje cijele izbore.</p><p>- Samo u domovima za starije ima više od 15.000 ljudi. Kako će oni ostvariti svoje biračko pravo? Kako će ostvariti svoje pravo bolesni, nemoćni, stariji ljudi koji će zbog straha od korone ostati doma? - upitao je Grčić.</p><p>S tim u vezi je rekao kako nije sretan što se "u eksplozivnom rastu oboljelih od Covida u ovom drugom valu otvara granica s BiH", ocjenjujući da je riječ isključivo o politizaciji, "odnosno da netko računa na dvostruke glasove ljudi koji dolaze iz BiH glasovati u Hrvatsku, što nije u redu".</p>