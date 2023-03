Bauk: Ništa novo što HDZ-ovac pokušava spasiti sebe. Fokus priče treba biti na policajcima

U priči o Dekaniću najmanji bi naglasak trebao biti na njemu, on je samo još jedan u nizu bahatih HDZ-ovaca s druge razine, koji misle da se mogu prema državi ponašati kao da je njihova osobna i stranačka, ističe SDP-ov Arsen Bauk govoreći o privedenom HDZ-ovom vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću, zajedno s još tri policijska službenika zbog sumnje u lažiranje zapisnika nakon nesreće u kojoj je župan sa službenom Škodom lani pijan sudjelovao.

Veći bi fokus trebao biti, naglašava Bauk, na državnim službenicima, policajcima.

- A koji su, očito, prema nalazu PNUSKOK-a, pomogli u prikrivanju Dekanićevog prometnog prekršaja izazvanog u pijanom stanju i eventualnoj šteti na službenom automobilu županije. Ako su policijski službenici u stanju nekog spasiti ili pokušati ga spasiti i zaštititi, onda se postavlja pitanje jesu li u stanju isto tako nekome "napakirati." Drugo je pitanje da se to sve manje-više znalo jer je to objavljivano u medijima, a onima koji su to istraživali trebalo je vremena više nego što je to prihvatljivo i normalno s obzirom na današnju tehnologiju - poručuje.

Naime, Dekanić je, podsjetimo, nakon slijetanja s ceste i zabijanja u ogradu obiteljske kuće lani kod Cerne tvrdio da nije on vozio jer je popio. Napuhao je 1,44 promila. U policijskom zapisniku se navodi 37-godišnjak, inače Dekanićev rođak, kao vozač iako su svjedoci govorili da je župan sam izašao iz auta u vidno alkoholiziranom stanju i molio oštećenu obitelj da ne zove policiju.

- Ovdje je najvažnije da zakon krše službe koje imaju zadatak provoditi ga. To je najveća tema, a to što je neki HDZ-ovac druge razine pokušao spasiti sebe na jedan bizaran način, ništa novo, pogotovo ako ovi s četvrte razine mogu ukrasti milijardu kuna - dodao je Bauk.

